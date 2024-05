Cuneo Volley: i Fiöi di Busca doppiamente in Serie C

Gli atleti della Serie D MC 1933 TOP Four Busca con tre vittorie nel girone Play Off contro Aosta, Pallavolo Torino e Novara, da primi classificati con 8 punti si guadagnano la Promozione in Serie C. Grande orgoglio questi ragazzi Under 17 che hanno affrontato il campionato e i Play Off con spirito competitivo e mentalità step by step, riuscendo ad emergere in un campionato composto da squadre mediamente più esperte.