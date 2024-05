BEA CHIERI: Under 14 Gold vicecampioni del Piemonte

Nella due giorni dell’11-12 Maggio a Verbania infatti i ragazzi di coach Corrado superano in semifinale Gators Savigliano, dominatrice della stagione regolare, per poi piegarsi in finale alla favoritissima College Borgomanero. Un percorso importante quello degli arancioni, cresciuti a vista d’occhio durante la stagione e capaci di portare per la prima volta la pallacanestro chierese alla medaglia d’argento per il massimo titolo regionale di categoria.

La semifinale di Sabato ha visto i Leopardi contrapposti ai saviglianesi del BC Gators, arrivati in riva al Lago Maggiore senza aver mai perso una partita in stagione. L’inizio è a favore dei bianco-verdi che scappano sul 9-0 sfruttando bene la maggior fisicità. BEA però ci mette poco a rientrare in partita, e con le triple di Menegatti e Calò prima pareggiano quindi superano. La partita si fa equilibrata, con i chieresi che provano a imporre il proprio ritmo mentre Gators è brava a far valere i centimetri sulle due metà campo. Il primo allungo arancione arriva nella seconda frazione, con Coltiletti e compagni che riescono a correre bene il campo e arrivano al ferro per il +9. Si va all’intervallo sul 32-40 Chieri.

Al rientro in campo la fisicità della partita di alza, con il metro arbitrale che permette tanti contatti da un lato all’altro del campo. Gators sembra poterne approfittare, con le percentuali dei Leopardi che si abbassano sia dalla lunga che in avvicinamento. Savigliano ne approfitta e a metà terza frazione riesce nel sorpasso (41-40), ma qui capitan Fatai e compagni fanno vedere il loro carattere: Borz in penetrazione firma immediatamente il controsorpasso, seguito a ruota da Calò e Coltiletti per il 41-46 di fine terzo periodo. Montiglio è un fattore in difesa sporcando tutte le penetrazioni bianco-verdi, ancora Calò e Coltiletti colpiscono da tre e BEA riprende saldamente in mano la partita. Gators prova il tutto per tutto, ma Chieri gestisce bene i tentativi di rimonta e guadagna, meritatamente, l’accesso alla finalissima.

Finalissima però che da subito è tutt’altra cosa. Di fronte i Leopardi si trovano College Borgomanero, anche lei arrivata all’appuntamento più importante dell’anno con un ruolino di marcia immacolato e avversario già incontrato a più riprese dagli arancioni durante l’anno. Se le partite degli scorsi mesi erano state battaglie combattute ed equilibrate, questa volta il copione è diverso. BEA paga lo scotto dell’emozione, da subito appare contratta e nervosa e fatica a mettere in campo la propria pallacanestro. College invece ha tutt’altro piglio, corre, difende forte e fa da subito canestro da fuori costringendo i Leopardi ad inseguire dalla palla a due. Calò prova a dare la scossa con un paio di triple, ma la serata non sembra quella giusta. Borgomanero va alla pausa lunga sul +15, Chieri prova a rientrare forte dagli spogliatoi ma ogni tentativo di rimonta è prontamente ricacciato indietro dai bianco-blu che dilagano nell’ultima decina con BEA che forse ha il demerito di alzare bandiera bianca troppo presto.

Nulla toglie però allo splendido percorso fatto da questi ragazzi, che si laureano vice-campioni regionali nel massimo campionato di categoria dopo una splendida cavalcata. Per la prima volta, BEA porta la pallacanestro chierese alla medaglia d’argento in un campionato di questo livello.

«È stato un weekend di un intensità incredibile, che ci ha fatto vivere un turbinio di emozioni – commenta coach Francesco Corrado – Dopo una semifinale giocata ad ottimi livelli rimane il rammarico per una finale non giocata al meglio delle nostre possibilità contro un avversario di altissimo livello che ha meritato senza dubbio il Titolo. Questo però non deve cancellare il grande percorso fatto questi ragazzi. Per questo un grandissimo ringraziamento va allo staff, alla società, ai genitori che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto e, soprattutto, a questo fantastico gruppo di ragazzi che durante l’anno non ha mai mollato, meritandosi queste Final Four e la possibilità di giocare una finale regionale che rimarrà una grandissima esperienza di crescita»

I TABELLINI DELLE GARE

SEMIFINALE

ASD BC GATORS – BEA CHIERI SSDRL 53-61

Parziali (18-19, 32-40, 41-46)

SAVIGLIANO: Abello (Cap.) 18, Magliano, Grezda 14, Panero, Birolo, Ferrero 2,Givo 2, Fresia 2, Mellano 2, Biga, Sordella 13.

All. Racca, Ass. Toselli

BEA CHIERI: Fatai (Cap.), Borz 14, Mouaddine 4, Di Giorgio, Cristiano, De Mita, Menegatti 7, Montiglio 1, Calo’ 19, Dalmasso, Coltiletti 16 Dimonte. All.: Corrado, Ass. Pirocca.

FINALE

BEA CHIERI – COLLEGE BASKETBALL 48-85

Parziali (12-19, 27-42, 38-63)

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 3, Borz 14, Mouaddine 4, Di Giorgio, Cristiano 5, De mita, Menegatti , Montiglio 4, Bassi 1, Calo’ 11, Coltiletti 6, Rasconi. All. Corrado, Ass. Pirocca.

BORGOMANERO: Bini (Cap.) 4, Okadoh 32, Ariano 12, Mariannini 2, Pisoni 4, Bertone 4, Taglione D. 7, Avanzo 2, Ferrario 2, Spanò 6, El Tini 2, Taglione V. 7. All. Vigliaturo, Ass. Santagostino.