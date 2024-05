BEA Chieri: le partite del Settore Giovanile

L'Under 15 Silver ribalta il risultato della gara d'andata e supera Biella Next nei quarti di finale di Coppa Piemonte, accedendo alla Semifinale. L'Under 13 Femminile, già sicura della qualificazione alle Final Four, blinda il primo posto nel Girone Top con la vittoria con la Lapolismile, mentre i Top Junior doppiano Basket Vallebelbo nell'ultima di regular season prima dei PlayOff. L'Under 19 Silver supera al Pala Gialdo Pallacanestro Nichelino nella terza giornata di ritorno del Girone Top.

Vincono gli Allievi con il Tam Tam Torino e l'Under 17 Eccellenza con Cinque Pari nell'ultima del girone Completamento (chiuso al secondo posto).