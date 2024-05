"Aspettando il Tour de France" a Carmagnola

Il Comune di Carmagnola si prepara ad accogliere il Tour de France con una serie di eventi che coinvolgeranno cittadini e visitatori, celebrando la passione per il ciclismo e l'attesa per l'arrivo della prestigiosa corsa. Il calendario di eventi, riunito sotto il titolo " Aspettando il Tour de France ", include numerose iniziative che culmineranno il 1° luglio con il passaggio della competizione ciclistica attraverso la città.

Si è da poco concluso il “Concorso di idee Città di Carmagnola – Aspettando il Tour de France" che, aperto a giovani residenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ha visto la partecipazione di otto bozzetti creativi ed ha rappresentato un momento significativo nel coinvolgere i giovani carmagnolesi nella progettazione di un murales nel sottopasso di Santa Rita, un punto di passaggio significativo del Tour. Sofia Piovano, che si è aggiudicata il concorso con un bozzetto che la giuria ha ritenuto più meritevole e rappresentativo della storia di Carmagnola e dei suoi legami con la Francia, realizzerà il murales in collaborazione con i partecipanti al laboratorio Piazza Ragazzabile, in tempo per il passaggio della celebre competizione.

Il 25 e il 26 maggio è in programma Bricks & Friends, festival di mattoncini LEGO® in vari luoghi del centro città che propone una grande mostra diffusa di oltre 80 espositori in 1.700 mq, laboratori, un film, uno spettacolo di circo teatro, aree ludiche ed iniziative di solidarietà nei confronti di bimbi diversamente abili e bimbi in cura presso reparti di oncoematologia pediatrica, in collaborazione con Io Mislego di Macerata, UGI ODV Torino e i pasticceri della città.

Uno dei temi delle esposizioni sarà legato al mondo dello sport, in particolare al Tour de France, con un’opera realizzata per l’occasione da amanti dei famosi mattoncini e del ciclismo.

Il 23 giugno è in programma la Pedalata ecologica, manifestazione cicloturistica non competitiva di 20-22 km nel centro storico e nei borghi carmagnolesi lungo strade asfaltate e sterrate. Parte del percorso, ancora da definire, si snoderà lungo il tracciato che verrà affrontato la settimana successiva dai ciclisti del Tour. L’evento è a Cura del Comune di Carmagnola e della Pro Loco Carmagnola in collaborazione con l’A.S.D. Pedale Carmagnolese e l’A.S.D. Team SF Groppo.

Il 27 giugno il primo appuntamento di “Giovedì sotto le Stelle”, storica kermesse estiva di eventi, intrattenimenti e proposte culinarie, si svolgerà in Borgo Vecchio, nella zona che pochi giorni dopo vedrà transitare i ciclisti del Tour. Saranno organizzate numerose iniziative a tema ciclistico, con allestimenti "in giallo" delle vie e delle vetrine dei commercianti.

Il 29 giugno è in programma un evento con lo scrittore Franco Bocca e la presentazione dei suoi libri dedicati ai grandi campioni del ciclismo piemontese, con la partecipazione di ospiti d'onore come Franco Balmamion ed Italo Zilioli.

Il Comune di Carmagnola è lieto di invitare tutti i cittadini e gli appassionati di ciclismo a partecipare a questa straordinaria serie di iniziative che mirano a coinvolgere la comunità nella celebrazione del ciclismo e a vivere un periodo di festa e appassionante attesa per un evento sportivo memorabile.

Il passaggio del Tour de France rappresenta un evento unico poiché, alla passione con la quale in genere ci si prepara ai frequenti passaggi del Giro d’Italia, si unisce il fascino di vedere Carmagnola sulle televisioni francesi e la possibilità di portare alla memoria il suo storico legame con la nazione transalpina.

Un ringraziamento particolare va alle centinaia di volontari che aiuteranno a garantire la sicurezza sulle strade.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile contattare l’Ufficio Manifestazioni - Cultura – Turismo al numero 011.9724222 o l’Ufficio Sporto al numero 011.9724221.