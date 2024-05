Il Bcc Derthona Basket a Treviso per raggiungere una storica finale

Neppure il tempo, per la formazione di Cutugno, di salutare con soddisfazione la bella prova di gara uno che è già tempo di pensare alla sfida di ritorno in programma giovedì 16 ( ore 19.30 ) sul parquet del Pala Pascale a Treviso . Inutile sottolineare quanta importanza rivesta la partita per le giraffe che cercheranno, fin da questa gara, di centrare lo storico traguardo della qualificazione alle finali per la promozione in A1 .

Quello che è certo è che l’Autosped è attesa da una Martina che vorrà sicuramente riscattare la prova non brillante del Camagna in cui, nel risultato finale, hanno pesato in egual modo l’eccellente prestazione delle castelnovesi e quella invece opaca delle trevigiane; è fuori discussione infatti che le giocatrici di Matassini hanno tutte le qualità per fare molto meglio di quanto non si sia visto a Tortona e quanto fatto finora dalle rappresentanti della Marca è lì a dimostrarlo. Non solo lo scalpo, da sfavorita, di Mantova nei quarti di finale ma anche tutta una serie di prove assai convincenti disputate contro squadre di alta classifica e spesso coronate dal successo.

Bcc che quindi dovrà cercare di ripetere il match di domenica, sia a livello di intensità ed attenzione difensive sia come qualità di gioco nella metà campo avversaria; in caso contrario sarà davvero difficilissimo uscire indenni ma siamo sicuri che sia lo staff tecnico che le ragazze siano perfettamente consapevoli di ciò.