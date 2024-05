Fulgor Basket - SEMPRE INSIEME: parte la pre campagna abbonamenti 2024-2025

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che, in vista del campionato di Serie B Nazionale 2024-2025 è partita una pre campagna abbonamenti settoriale, dedicata alla Tribuna Paffoni , con due opzioni di abbonamento.

TRIBUNA PAFFONI (standard): 250,00€ per 20 partite e l’accesso all’area Hospitality

TRIBUNA PAFFONI VIP: 500,00€ per 20 partite, l’accesso all’area Hospitality, un ingresso per due persone alla SPA del Grand Hotel Des Iles Borromées e l’invito a due eventi della Serie B Nazionale.

Si può sottoscrivere il tagliando presso la sede del Club, in via Mazzini ad Omegna, oppure mandando una mail a segreteria@fulgorbasket.it e (in questo caso) pagando entro il 15/06/2024.