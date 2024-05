Basket College Novara vince il Campionato Under 19 Gold

Una lunga cavalcata tra campionato regolare e fase finali, dove i Collegiali riescono ad inanellare ben 27 vittorie consecutive. Sarà questo l’invidiabile curriculum con cui Basket College Novara si presenterà alle finali interzona in Umbria, dove lotteranno con le migliori squadre d’Italia della categoria per tentare di raggiungere Cecina (LI) dove si terranno le finali Nazionali ad otto squadre del 14-16 giugno prossimo.

«Questa vittoria è davvero una grande soddisfazione, oltre che la prima vittoria del Progetto College a Novara, ed è anche il coronamento di un grande lavoro tecnico iniziato praticamente con questi stessi ragazzi circa quattro anni fa, quando ancora erano poco più che quindicenni – commenta il Presidente Andrea Delconte -. E’ la gioia di un risultato che voglio condividere con tutti coloro che, insieme alla Dirigenza della Società, hanno lavorato in un’unica, sola, direzione con l’obiettivo di migliorarsi e risvegliare in un ambiente positivo, l’interesse di questo sport nella nostra Città. Un ringraziamento ed una condivisione particolare va al Presidente FIP Gianpaolo Mastromarco che ci ha onorato della Sua presenza, alle Istituzioni locali che ci supportano continuamente, oltre a, naturalmente, tutti gli sponsor che ci sono stati vicino in questo straordinario percorso».