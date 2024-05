Reale Mutua Basket Torino saluta e ringrazia Franco Ciani

«Esprimo la mia sincera gratitudine a Franco per la sua straordinaria dedizione e per l'impeccabile professionalità dimostrata nel corso degli ultimi due anni,» dichiara David Avino , presidente di Basket Torino. «Un plauso speciale per i notevoli successi ottenuti nella stagione precedente, i quali hanno solidificato la posizione di eccellenza della nostra squadra. La decisione di separarci non è stata affatto facile, considerando il rispetto e l'ammirazione che nutro per le competenze tecniche del coach Ciani. Sono altresì convinto che questa decisione rappresenti una nuova spinta e sia la migliore per il futuro del Basket Torino.»

«Il nostro lavoro è caratterizzato da cicli che si aprono e che sono destinati prima o poi a chiudersi e, dopo un'analisi profonda, ho maturato non senza difficoltà e con grande rammarico la convinzione che il mio ciclo insieme a Basket Torino fosse concluso,» dichiara Franco Ciani. «La stima, l'affetto, la gratitudine ed il rispetto nei confronti di Basket Torino, del Presidente Avino, di Reale Mutua e di tutti gli sponsor, hanno reso doverosa ma ancor più triste questa decisione, soprattutto perché non siamo riusciti a centrare l'obiettivo più alto e a coronare il sogno di tutti noi. Ci riproveremo tutti anche se su fronti opposti e so già che quella con (e mai contro) Torino non sarà mai una partita come tutte le altre. Ringrazio la Società, tutti i collaboratori, lo staff organizzativo, tutti i tifosi, gli appassionati e la stampa per il supporto sincero e per gli attestati di stima e di affetto che ho ricevuto e saluto uno staff unico e fantastico che sono certo sappia già quanto io li stimi e sia grato a ognuno di loro.»

Franco Ciani verrà sempre ricordato e apprezzato dalla Società e dai tifosi gialloblù per le qualità tecniche e spiccate doti umane, così come per la capacità di guidare e ispirare un gruppo che in due anni si è contraddistinto per carattere, determinazione, coralità e sportività.