FISI-AOC - Skiroll: annunciate le Squadre dell'Italia per la stagione 2024

Per quanto riguarda le squadre, gli atleti sono stati inseriti in tre diversi team: squadra “A”, squadra “giovani” e la novità della "squadra sprint", in considerazione del fatto che la Coppa del Mondo viene assegnata la Coppa Sprint, detenuta proprio dal cuneese Emanuele Becchis.

Novità alla direzione tecnica, affidata quest'anno a Emanuele Sbabo, che nelle passate stagioni ricopriva invece il ruolo di allenatore responsabile.

Al suo fianco vi saranno ancora Marco Sala e Tommaso Tamburro, dello Sci Club Barrea. Una novità è rappresentata da Martina Iozzelli, che sarà alla guida della squadra femminile. A completare lo staff azzurro vi saranno Daniele D'Incal come tecnico dei materiali e il fisioterapista Antonio Giulio Ruggiero.