Reale Mutua Torino ’81: al via i playoff contro Napoli

Iniziano i play-off e la Reale Mutua Torino ’81 sarà impegnata questo sabato in trasferta contro la Canottieri Napoli per la semifinale d’andata , in un remake delle sfide promozione della scorsa stagione. I gialloblù si sono classificati al quarto posto in classifica del girone Nord e affronteranno la Canottieri Napoli prima della classe del girone Sud. Mercoledì 22 maggio andrà in scena alla piscina Monumentale di Torino il ritorno delle semifinali.

Simone Aversa presenta il match: «Finalmente iniziano i play-off! L’attesa è stata lunga, ma abbiamo lavorato tutto l’anno per questi appuntamenti. Vogliamo giocare ogni stagione puntando al bersaglio grosso. Ci troviamo di fronte una signora squadra di cui abbiamo molto rispetto, ma non vogliamo ripetere la partita della scorsa stagione a Napoli, dove non siamo scesi in acqua con il giusto atteggiamento. Domani sarà fondamentale entrare in partita subito, avere coraggio e la consapevolezza di essere preparati per questo genere di partite».

La partita si disputerà sabato 18 maggio alle ore 19:15 presso la piscina Felice Scandone di Napoli. Il match sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch: “WaterpoloStyle”.

SEMIFINALI PLAY-OFF

R.N. L. Auditore – Chiavari Nuoto

Netafim Bogliasco 1951 – Olympic Roma

C.C. Napoli – Reale Mutua Torino ’81 Iren

R.N. Florentia – S.S. Lazio Nuoto