La Pallacanestro Chivasso si impone contro Borgomanero

Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Chivasso che – dopo il successo per 78-79 sul campo di Biella - si impone su Borgomanero col punteggio finale di 72-63 tra le mura amiche del PalaBlatta. Gara dai due volti per la compagine biancoverde: nel primo tempo Migliori e compagni riescono ad imprimere il loro ritmo, il loro gioco, soprattutto nel secondo periodo, in cui Chivasso allunga fino al +15, mentre nella seconda metà di gara è Borgomanero a risalire la china ed arrivare ad impattare fino al 55-55 a -10’. 10’ in cui il testa a testa e l’equilibrio perdurano fino a 2’ dalla sirena, momento del match in cui i biancoverdi riescono a blindare la propria area, mentre in attacco trovano precisione al tiro, allungando dalla linea dei tiri liberi fino al 72-63 finale.

Come detto, Chivasso inizia il match col piede giusto, trovando intensità in difesa con Pecchenino e Migliori, correndo bene il campo e segnando 10 dei suoi 21 punti in contropiede. Borgomanero però è squadra fisica, giovane, atletica e dotata di centimetri vicino a canestro, che sfrutta per conquistare secondi tiri e falli che le permettono di andare in lunetta per il 21-18 di fine primo quarto.

Nei secondi 10’ di gioco si vede la miglior Pall. Chivasso: la difesa sporca le linee di passaggio avversarie, agguanta rimbalzi difensivi importanti per ripartire in transizione, tiene gli avversari a 4 punti realizzati in 6’ e così in fase offensiva i chivassesi possono attaccare con maggiore serenità e sicurezza, trovando punti importanti con Pagetto, Regis e Villata. Punti che valgono l’allungo fino al 46-31 di fine secondo periodo, prima che la tripla sulla sirena di Borgomanero chiuda i primi 20’ di gioco sul 46-34.

Al rientro in campo dagli spogliatoi inizia un’altra partita: Borgomanero vara la difesa a zona, che manda fuori giri la fase offensiva chivassese, che s’intestardisce nel cercare passaggi avventurosi che si tramutano in palle perse, sfruttate dagli ospiti per volare in contropiede o per subire falli in transizione, che mandano in lunetta Barzon e compagni grazie al bonus falli raggiunto dopo soli 3’. Punti che fanno risalire velocemente la china ai novaresi, mentre Chivasso ne mette a referto solamente 9 per il 55-53 di fine terzo periodo.

Il quarto periodo è un testa a testa continuo: i biancoverdi prima si fanno raggiungere sul 55-55, poi si riportano in avanti, mantenendo almeno una lunghezza di vantaggio fino a 2’ dalla sirena. A questo punto una serie di difese attente e due buone iniziative di Droetto, Migliori e Bertino permettono di creare l’allungo decisivo, chiuso dai viaggi in lunetta di Pagetto e Bertino. Finisce 72-63 per i chivassesi, a cui non resta che attendere i risultati dagli altri campi per mantenere accesa una flebile fiammella di salvezza.

Pall. Chivasso 72

Borgomanero 63

Parziali (21-18; 46-34; 55-53)

Pall. Chivasso: Bertino 10, Villata 15, Pecchenino 10, Vettori, Giuliano n.e., Cambursano 5, Droetto 3, Regis 4, Pagetto 16, Brentin 2, Marino n.e., Migliori 7. All. Giardino, A.All. Bruno.

Borgomanero: Oliveri 2, Giustina 1, Berti 9, Barzon 18, Fedorenko 9, Andretta 2, Digitali, Jasarevic 10, Erbetta 12.

Arbitri: Sig. Luciano di Alba e Roatto di Rivoli.

Note: Tiri liberi: Chivasso 9/11, Borgomanero 22/26.