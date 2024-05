Il Tam Tam cade al Pala Collegno contro Pinerolo

Partita tra due squadre con motivazioni differenti: i padroni di casa del Tam Tam che vincendo possono chiudere il discorso salvezza, mentre gli ospiti, con una sola gara vinta, non hanno nulla da perdere vista la certezza della retrocessione. Ed ecco la partita che non ti aspetti: tamburi con poca lucidità in fase offensiva, meno ardore e agonismo in difesa rispetto agli standard delle ultime prestazioni, mentre Pinerolo, in serata “magica“ dalla lunga distanza (10 triple realizzate, 2 da distanza siderale allo scadere), con atteggiamento positivo (quello di chi vuole giocarsela comunque), mette in campo ardore e dinamicità offensiva tanto da sbancare il Pala Collegno.