VTT: concluse le finali della tappa del Circuito Lexus Cup; Camilla Rosatello nel Main Draw del doppio al Roland Garros

Le finali hanno messo di fronte quattro tennisti di casa. Nel draw maschile Enrico Calosso e il più esperto Ivano Bogetti: vittoria per il primo con lo score di 6-3 6-0 ma tanti applausi per entrambi che sono stati autori di un bel percorso nel tabellone. In campo femminile lo scettro di migliore è andato ad Anna Cugno al termine di un confronto equilibrato come dice lo score finale di 7-5 7-5 che l’ha opposta ad Alessandra Ferrero. Doppia soddisfazione per i vincitori che hanno anche guadagnato il Master conclusivo a Roma che andrà in scena al Foro Italico, sugli stessi campi che hanno ospitato in questi giorni gli Internazionali BNL d’Italia (81esima edizione). Finali arricchite anche dalla presenza dei giudici di sedia e dei raccattapalle, in modalità “grande evento”.