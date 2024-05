Allianz Derthona: Vigilia di Finali Nazionali Under 17 Eccellenza

E’ partita stamattina all’alba la spedizione dell’ U17 Eccellenza dell’Allianz Derthona Basket per il lungo viaggio verso Agropoli (SA) per le Finali Nazionali di categoria. Inserita nel Girone D , per la squadra allenata da Enrico Rocco ci sarà domani il debutto nel torneo tricolore, il secondo della stagione per il club bianconero dopo la finale-scudetto raggiunta due settimane fa dall’U19 Eccellenza. I ragazzi di Tortona, che si sono guadagnati l’ingresso tra le prime 16 d’Italia attraverso il secondo posto regionale, il terzo nella fase interregionale e il successo di una settimana fa nello spareggio di Modena contro la Victoria Libertas Pesaro, cominceranno l’impegno nella competizione in riva al mare della provincia salernitana alle ore 20 di lunedì contro l’ UnaHotels Reggio Emilia al PalaCilento di Torchiara, uno dei due palasport in cui si svolgerà la competizione, con campo principale il Palasport Andrea Di Concilio di Agropoli . Dal risultato contro i reggiani dipenderanno gli orari e le giornate delle sfide delle successive due giornate del girone di qualificazione contro BCC Emilbanca Virtus Bologna e CAB Stamura Ancona , quest’ultima affrontata anche a livello U19 Eccellenza nelle Finali di Chiusi e Chianciano Terme.

FORMULA

Al termine delle tre giornate la classifica finale del girone di qualificazione promuoverà la prima classificata direttamente ai quarti di finale di venerdì 24 maggio, seconda e terza per arrivarci dovranno invece passare per lo scoglio degli spareggi incrociati del giorno prima contro seconda e terza del Girone C composto da San Paolo Ostiense Roma, Pallacanestro Varese, EA7 Emporio Armani Milano e Conforama Varese Academy. Sabato 25 le semifinali e domenica 26 le due finali per il podio, con quella per il titolo di Campione d’Italia 2023/24 in programma alle ore 18:30.

DICHIARAZIONI

Coach Rocco: «E’ una gioia poter partecipare, per il fatto che con la maggior parte di questi ragazzi sono due anni che lavoriamo insieme - con l’aggiunta quest’anno di qualche ragazzo – per cui c’è la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo che loro sognavano. Ad Agropoli ci presentiamo con spirito di felicità, con la mente libera, sapendo quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Punteremo su quello che di buono siamo, sulle nostre qualità L’obiettivo sarà giocare le partite pensando a divertirci, a goderci questo momento: le Finali Nazionali sono momenti che ai giocatori rimangono dentro a lungo, anche quando hanno una carriera senior soddisfacente.»

MEDIA

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming: le gare del Palasport Di Concilio sul canale Twitch di Italbasket, quelle del PalaCilento

sul canale Youtube di Italbasket.

ROSTER

Di seguito l’organico e lo staff con cui l’Allianz Derthona si presenterà alle Finali Nazionali (tra parentesi l’anno di nascita):

Werther Bellinaso (2008)

Andrea Bresciani (2008)

Armin Korlatovic (2007)

Emilio Albertinazzi (2007)

Gabriele Fonio Fracchia (2007)

Gregorio Marina (2008)

Aleksandr Chikal (2007)

Marco Fogliato (2007)

Giulio Rey (2008)

Gabriele Cattivelli (2007)

Riccardo Bordoni (2007)

Davide Borasi (2007)

Alessandro De Filippo (2007)

Nicolò Quaroni (2008)

Riccardo Demezzi (2008)

Allenatore: Enrico Rocco

Vice allenatore: Andrea Fanaletti

Assistente allenatore: Giulio Lombardi

Preparatore atletico: Marco Paccioni

Fisioterapista: Andrea Cacciatore

Dirigente accompagnatore: Tommaso Della Godenza

Dirigente responsabile: Andrea Ablatico

Presidente settore giovanile: Claudio Coffano



GIRONI FINALI NAZIONALI U19 ECCELLENZA

GIRONE A

Umana Reyer Venezia

Tezenis Verona

Orange1 Bassano

Dolomiti Energia Trento

GIRONE B

New Basket Brindisi

Vis 2008 Ferrara

Pall. Prato Dragons

SAP Alghero

GIRONE C

San Paolo Ostiense Roma

Pallacanestro Varese

EA7 Emporio Armani Milano

Conforama Varese Academy

GIRONE D

BCC Emilbanca Virtus Bologna

CAB Stamura Ancona

UnaHotels Reggio Emilia

Allianz Derthona Basket

CALENDARIO GIRONE D & FASI SUCCESSIVE

Lunedì 20 maggio (PalaCilento)

ore 18:00 BCC Emilbanca Virtus Bologna – CAB Stamura Ancona (Gara 7)

ore 20:00 UnaHotels Reggio Emilia – Allianz Derthona (Gara 8)

Martedì 21 maggio (Palasport Di Concilio)

ore 18:00 Vincente Gara 7 - Perdente Gara 8

ore 20:00 Vincente Gara 8 - Perdente Gara 7

Mercoledì 22 maggio

ore 20:00 (Palasport Di Concilio) Vincente Gara 7 - Vincente Gara 8

ore 20:00 (PalaCilento) Perdente Gara 7 - Perdente Gara 8

Giovedì 23 maggio - Spareggi

ore 14:30 (Palasport Di Concilio) 2^ Girone A - 3^ Girone B (Gara 25)

ore 16:30 (Palasport Di Concilio) 2^ Girone B - 3^ Girone A (Gara 26)

ore 14:30 (PalaCilento) 2^ Girone C - 3^ Girone D (Gara 27)

ore 16:30 (PalaCilento) 2^ Girone D - 3^ Girone C (Gara 28)

Venerdì 24 maggio – Quarti di finale (Palasport Di Concilio)

ore 14:00 1^ Girone A - Vincente Gara 27 (Gara 29)

ore 16:00 Vincente Gara 25 - 1^ Girone C (Gara 30)

ore 18:00 Vincente Gara 26 - 1^ Girone D (Gara 31)

ore 20:00 1^ Girone B - Vincente Gara 28 (Gara 32)

Sabato 25 maggio – Semifinali (Palasport Di Concilio)

ore 16:00 Vincente Gara 29 - Vincente Gara 31 (Gara 33)

ore 18:30 Vincente Gara 30 - Vincente Gara 32 (Gara 34)

Domenica 26 maggio – Finali (Palasport Di Concilio)

Ore 16:00 Finale 3°/4° posto: Perdente Gara 33 - Perdente Gara 34

Ore 18:30 Finale 1°/2° posto: Vincente Gara 33 - Vincente Gara 34