Country Club Cuneo: i risultati del fine settimana

Il Country Club Cuneo ha festeggiato con una vittoria netta il recupero della prima sfida del campionato di serie B2 rinviata a sabato 18 maggio causa maltempo. Sui campi del TC Sale è arrivata l’affermazione per 6-0. Quattro punti sono arrivati dai singolari e due dai doppi. Nelle partite individuali successi per Andres Canovas Fernandez (6-1 6-0 su Marcello Bossi), per Andea Gola (6-0 6-2 su Felipe Derdoy), per Guido Giovanni Becchis (6-2 6-1 su Giovanni Panariti) e per Pietro Casciola che ha fermato 6-2 6-0 Francisco Jose Pacheco. Doppi vincenti per Andres Canovas Fernandez e Pietro Casciola (successo per 10-0 al match tie-break contro Derdoy e Bassi) e per Gola e Becchis (duplice 6-1 a Quaglini e Francisco Pacheco). Ieri il Country Cuneo ha riposato. In campo sabato 18 maggio altre formazioni del club di viale Angeli. L’Over 50 ha vinto per 3-0 contro il TC Verdelago proseguendo la marcia spedita in vetta al proprio girone.