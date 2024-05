Il Moto Club Alfieri al lavoro per l'organizzazione della prossima gara a Bosio

Weekend di preparazione per lo staff del moto club Alfieri, che prenderà parte all'organizzazione della gara del Campionato italiano di enduro, in programma a Bosio (AL) il 25 e 26 maggio. Il paese di Bosio torna protagonista del Campionato italiano di enduro del 2024: dopo le bellissime esperienze passate con l'organizzazione dell'Europeo nel 2001 e gli Assoluti d'Italia nel 2006, passando per alcuni regionali, il 25 e 26 maggio ospiterà la seconda prova del Campionato italiano della categoria Major.