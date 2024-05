Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

Emilio Vezzoli, coach: «Una partita pazzesca quella giocata sabato a Torino. I ragazzi hanno espresso un gioco magnifico, con scelte tattiche e tecniche perfette. Una solidità mentale da invidiare ha contribuito alla fantastica vittoria di oggi contro una squadra molto valida. Non possiamo che essere fieri dei nostri ragazzi. Come sempre grazie anche ai genitori che ci supportano sempre e ovunque».

UNDER 16

18.05.24 a Pallanza, Torneo di Verbania con Biella, Novega e Cus Pavia

BRC v Novega 40-0

Marcatori. Mete: Protto, Ferro, Grillenzoni (2), Baiguera, Vitta. Trasformazioni: Salussolia (5).

BRC v Cus Pavia 10-3

Marcatori. Punizioni: Salussolia.

Biella Rugby: Parnenzini; Vitta, Grillenzoni, Baiguera, Deni; Salussolia, Bocchino (cap.); Vatteroni, Rebecchi, Zavarise, Perju; Apollonio, Protto, Ferro, Borio. A disposizione: Gnesotto.

Edo Barbera, coach: «Torneo dai due volti giocato sotto la pioggia. Una prima partita con buona pressione e attitudine contro i pari età della franchigia che unisce Gattico Novara e Verbania, una seconda gara invece dove i cussini di Pavia impongono i loro gioco e mettono sotto pressione i ragazzi di Biella, che faticano a reagire e ad esprimere il proprio gioco».

UNDER 14

17/18.05.24 Torneo Internazionale a Hyeres (Francia) con RHCC1 e 2 La Seyne, La Valle di Gapeau, Le Muorillon, Brc, Livorno, Stade Nicois, Sessins e Brignoles.

Biella Rugby si è classificata al primo posto.

Marcatori. Mete: Balducci (4), Benedetti (3), Defilippi (2), Bertone, Braggion, Ghilardi (4). Trasformazioni: Balducci (8).

Biella Rugby: Balducci; Ben Alilou, Benedetti, Bertone, Bocca; Braggion, Buda; Coda Caseia, Defilippi, Di Girolamo; Ghilardi, Girardi; Gobbi, Mercandino, Mercandino. A disposizione: Paggio, Pavanetto, Piazza, Pizzarelli, Ruffa, Ubertino.

Adriano Moro, coach: «Questo torneo riveste particolare importanza per il blasone delle squadre francesi della zona di Tolone, insieme a Tolosa la vera fucina dei talenti del XV Bleu. Nella programmazione agonistica biennale dei ragazzi della 14 è stato fissato questo appuntamento come test finale delle competenze di categoria. Non poteva andare meglio. Io, Edoardo Breglia, tecnico di assoluto livello a soli diciotto anni e Giacomo Foglio Bonda, esempio tecnico di rara emulazione, eravamo convinti della vittoria perché, come già dimostrato ampiamente in Italia, i ragazzi della 14 esprimono un gioco meraviglioso, spesso più completo, più armonioso e tecnicamente e tatticamente più raffinato di quanto non abbiamo visto fare su campi ben più blasonati e da categorie maggiori. La conferma ci è data certamente dai risultati, ma soprattutto, ed è questa la cosa che mi inorgoglisce di più, dalle attestazioni di stima che ci arrivano dai tecnici, dalle società e dal pubblico avversario. Il merito di questo gruppo è che sono, come da obbiettivo, diventati squadra, realizzando il proprio progetto personale nel contesto collettivo e viceversa. Grande parte del merito va oltre che allo staff tecnico, il vero valore futuro del Club nella struttura tecnica, alle dirigenti Anna Rita e Stefania e al nostro Angelo ‘Custodia’, che insieme a genitori fantastici e dall’atteggiamento non comune in queste categorie, contribuiscono a creare un ambiente sano e divertente, ma nel contempo “professionale”, che mi permette e permette a tutti noi allenatori e agli atleti di vivere con una mentalità tipica degli atleti di alto livello. Dopo tanti anni di settore giovanile anche federale, posso tranquillamente affermare che ognuno di loro avrà in futuro la ‘sua’ e personale Coppa del Mondo. Per ciò che mi riguarda, i ragazzi mi hanno regalato la ‘MIA’ sabato 18 maggio a Hyeres».

UNDER 14F

18.05.24 a Ivrea con Fenici/Brc 1, Fenici/Brc 2, Volvera, Sanremo, Cuneo

Fabiana Alaimo, coach: «Sabato scorso si è conclusa l'ultima giornata di campionato con due squadre della nostra franchigia protagoniste assolute in campo. Una delle due squadre ha conquistato una vittoria in tutte le partite disputate, mentre l'altra ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. Nonostante il caldo incessante, le nostre ragazze hanno dimostrato grinta e una forte determinazione a vincere, esibendo un eccellente gioco di squadra e una compattezza invidiabile. Le Fenici/Brc, con prestazioni straordinarie, si sono classificate prime nel loro girone di campionato. Ora sono pronte e cariche per affrontare le finali nazionali, che si terranno il prossimo fine settimana, 25 e 26 maggio, a Casale sul Sile, Treviso. Siamo sicuri che daranno il massimo per rappresentare al meglio i nostri colori. Forza Fenici!».