Club76: tutti i risultati del weekend

Finito il Campionato in serie B2 , le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno affrontato le finali nazionali U18F a Conversano (BA), svoltesi dal 15 al 19 maggio. Di nuovo sul podio nazionale della U18F con la Club76 Gold della Reale Mutua Fenera Chieri '76, che conquista la medaglia di bronzo , imponendosi ufficialmente come terza squadra più forte d'Italia. Le ragazze biancoblù hanno vinto la finale 3°/4° posto con Moma Anderlini MO in rimonta, al tie-break, 2-3, accelerando di più rispetto all'avversario (25-22; 23-25; 25-23; 19-25;10-15).

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Insieme Marene Savigliano la prima partita del girone dei Playout. Nei primi due parziali le “clubbine” hanno comandato il gioco, mentre nel terzo set sono entrate in campo diversamente, commettendo troppi errori in attacco e permettendo alle avversarie di avanzare. Nel quarto set lo spirito diverso delle ragazze ha permesso loro di macinare un ottimo gioco, mettendo in bisaccia tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza. E sarà proprio nel turno infrasettimanale, a Verbania, che le ragazze proveranno a conquistarsela. Grande emozione questa settimana per le finali nazionali dell'U16 femminile, in cui sarà impegnata la Playasti Gold.



TUTTI I RISULTATI

Venerdì 17 maggio

• Under 13 F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs A.D. Alessandria Volley 3-1

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Libellula Volley U16 vs Club76 Playasti 3-1

Sabato 18 maggio

• Serie C F. C.R. Piemonte Play Out G: Club76 Playasti vs Insieme Marene Savigliano 3-1

• Under 12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 1°/8° posto: LPM Bam Rossa vs Club76 Playasti 3-0

• CT13F3 C.T. Torino Classificazione 33-40: 640 Pianeta Volley SP TO La Vanchiglia vs Club76 GS Pino 1-3

• CT16F7 C.T. Torino Classificazione 17-29: Teamwork vs Club76 GS Pino Blu 3-0

Domenica 19 maggio

• CT16F1 C.T. Torino Classificazione 64-70: Magic Pinerolo vs Club76 Fenera Chieri 3-2

• CT16F7 C.T. Torino Classificazione 17-29: Newvolley Carmagnola Quick Time vs Club76 GS Pino Blu 0-3