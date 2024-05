CSI, finale regionale a Biella: trionfa la ValleBelbo Sport che porta a casa il Trofeo Davide Filippini

Un successo di squadra sul campo, o meglio, in vasca, arrivato a suon di medaglie ed eccellenti riscontri cronometrici che hanno incoronato la squadra nicese come migliore formazione del circuito piemontese CSI . A questo, si aggiunge un altro successo, che va oltre i risultati agonistici, ma incarna tutti i valori sportivi e di fair play con la conquista del Trofeo Davide Filippini .

«La finale di Biella è stata una grande festa per la ValleBelbo Sport - sottolinea Pino Palumbo, direttore tecnico del team arancio-nero - oltre agli ottimi riscontri, alle solide prestazioni dei nostri atleti, ai progressi evidenziati dal gruppo dei più giovani, è stato bello festeggiare con tutto il gruppo questo successo. Oltre ad aver conquistato vittorie e podi in molte gare e in tutte le categorie, è stato emozionante ricevere, come squadra, il trofeo Filippini proprio dalle mani della famiglia di Davide: siamo orgogliosi di identificare questi valori e felici di aver rappresentato al meglio l’intento della famiglia Filippini, primeggiando in questa particolare classifica».

Certo, a Biella non sono mancati i risultati di spicco. Doppietta importante per Elisa Ferrari che vince sia i 50 farfalla ragazze in 31”58, sia i 50 stile libero in 28”17. Molto bene Lucia Tassinario che si impone nei 50 farfalla assoluti in 28”50 davanti alla sua compagna di squadra Federica Ferraris (31”45) e domina i 50 stile libero in 29”45. Grande debutto con la cuffia della ValleBelbo Sport per Laerte Sfolcini, che si è recentemente unito al team che si allena all’Orangym di Nizza Monferrato e, alla prima uscita agonistica, si è imposto nei nei 50 dorso ragazzi in 28”99 e nei 50 stile libero ragazzi (25”99).

Le medaglie per la ValleBelbo Sport in questa occasione sono state addirittura 30 (22 ori, 6 argenti, 2 bronzi). Sul gradino più alto del podio sono saliti Andrea Randi (50 farfalla e 50 stile libero), Elisabetta De Santi (50 farfalla e 50 stile libero), Sarah Messina (50 rana e 50 stile libero), Mattia Tammaro (50 dorso e 50 stile libero), Matilde Ghione (50 dorso e 50 rana), Bianca Tassinario (50 dorso), Matteo Cresta (50 farfalla), Maddalena Bertelli (50 dorso), Elisa De Muro (50 dorso), Camilla Palumbo (50 rana) e Francesca Gallione (50 rana). Piazza d’onore conquistata da Maddalena Bertelli (50 farfalla), Federica Ferraris (50 farfalla), Greta Gabutto (50 rana), Alessandro Mairano (50 rana) e Matteo Cresta (50 stile libero).

Al terzo posto si piazzano Lorenzo Tammaro (50 rana) e Federica Ferraris (50 stile libero). Alla grande festa di nuoto e di sport nella piscina di Biella hanno partecipato, con la cuffia della ValleBelbo Sport, anche Daniel Argieri, Gaia Arpellino, Noemi Russo, Manuele Bonfante, Giorgio Paravidino, Adam Robba, Giacomo Giberti, Mihai Robert Isopescu, Tommaso Ciurca, Riccardo Valisi, Chiara Papillo, Edera Gavrilov, Stefani Stojanova, Martina Berta, Tommaso Bertelli, Edoardo Leva, Sergio Cuniberti Mighetti, Anna Marchelli, Aurora Tudisco, Arianna Blue Africano, Eric Robba, Margherita Berta, Gabriele Bertoli, Guido Cuniberti Mighetti, Agostino Bertolino, Diletta Tudisco, Manhua Rizzo, Carlotta Maisano, Giovanni Lacqua, Filip Stojanov, Damjan Iliev, Edoardo Bugatti, Dario Atanasov, Giulia Sanna, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Giacomo Fidanza, Carlotta Bevilacqua e Sofia Clotilde Truffa.

A Biella, sono stati assegnati anche i titoli individuali di Campione Regionale CSI in ciascuna categoria. In casa ValleBelbo Sport arrivano i successi degli Esordienti A con Sarah Messina e Mattia Tammaro, dei ragazzi con Maddalena Bertelli e Luca Lovisolo, delle Juniores con Elisabetta De Santi, nelle Assolute con un pari merito tra Lucia Tassinario e Federica Ferraris, nei master con Federica Piccato (M1) e Paola Audisio (M3).