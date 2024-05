Prime medaglie ai CNU 2024 in Molise per il CUS Torino: 10 Ori, 7 Argenti e 13 Bronzi

La prima giornata si è aperta con le gare di Lotta al PalaUnimol di Campobasso. Per il CUS Torino:

ORO Lisa Galvagni (Matematica – Università degli Studi di Torino) SL F -60kg

ORO Mohammadhossein Rezaei (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino) SL M -62kg

ORO Francesco Gorgone (SUISM – Università degli Studi di Torino) SL M -120kg

ORO Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino) GR M -80kg

ARGENTO Althea Secchi (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino) SL F -70 kg

ARGENTO Giuseppe Christian Caniglia (SUISM – Università degli Studi di Torino) GR -70 kg

ARGENTO Valerio Costantino (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino) GR -120 kg

BRONZO Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino) SL M -80kg

BRONZO Mohammadhossein Rezaei (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino) GR M -62kg



Sempre al PalaUnimol sono andate in scena le gare di Judo con 172 studenti-atleti partecipanti. Per il CUS Torino:

ORO Giulia Italia De Luca (SUISM – Università degli Studi di Torino) -52kg

ARGENTO Elisa Toniolo (Fisica – Università degli Studi di Torino) -63kg

BRONZO Simona Posillipo (Lingue e Letterature Moderne – Università degli Studi di Torino) -78kg

BRONZO Marco Posillipo (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino) cat. -73 kg



Nelle prime ore del pomeriggio di sabato ha preso il via la disciplina regina presso lo Stadio Lancellotta di Isernia. 546 studenti-atleti si sono sfidati per conquistare le 40 medaglie d’oro messe in palio in questo weekend di gare di Atletica Leggera. Di seguito le medaglie dei torinesi.

Corsa

ORO Staffetta 4x100m F CUS Torino con Gaya Bertello (Economia – Università degli Studi di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Francesca Paolin (Fisioterapia – Università degli Studi di Torino) e Aurora Barbero Vignola (Ingegneria Civile – Politecnico di Torino)

ARGENTO Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino) 400 hs F

ARGENTO Isabella Caposieno (SUISM – Università degli Studi di Torino) 5000m F

BRONZO Gaya Bertello (Economia – Università degli Studi di Torino) 100m F

BRONZO Vittoria Bollano (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) Marcia F

BRONZO Edoardo Siliquini (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) 400m M

BRONZO Davide Rapallo (Ingegneria Energetica – Politecnico di Torino) 3000 siepi M

BRONZO Staffetta 4x400m F CUS Torino con Ludovica Megna (Servizio Sociale – Università degli Studi di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Elisabetta Munari (Ingegneria dei Materiali – Politecnico di Torino) e Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino)

Salti

ORO Francesco Pugno (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino) asta M

Lanci

ORO Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino) peso F

ORO Samuele Masiani (SUISM – Università degli Studi di Torino) disco M

ARGENTO Anna Bertin (Fisica – Università degli Studi di Torino) disco F

BRONZO Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino) disco F

BRONZO Francesca Schena (Scienze della Formazione Primaria – Università degli Studi di Torino) martello F

BRONZO Gioele Buzzanca (SUISM – Università degli Studi di Torino) peso M



Il PalaVazzieri di Campobasso ha ospitato gli oltre 200 studenti-atleti del Taekwondo. Per il CUS Torino:

ORO Carlotta Bonetto (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) -67 kg

BRONZO Edgar Leone Chavez Cisneros (Scienze e Tecnologie Agrarie – Università degli Studi di Torino) +80 kg