BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Nella settimana di Gara 3 della Finale Play-Off per la Prima Squadra (Serie C), tra le partite del Settore Giovanile, l'Under 14 targato T-SEC (già certo della qualificazione alle finali regionali) vince con Rosta.

Gli Allievi (anche loro certi delle finali regionali) doppiano Reba Torino, mentre l'Under 19 Silver cede in trasferta a Campus Monferrato.

L'Under 13 Femminile è già qualificata alle Final Four come prima classificata, ma viene superata in trasferta da Granda Cuneo. L'Under 15 Silver inizia in casa la serie Semifinale della Coppa Piemonte e cede con Vercelli Rices. I Ragazzi cedono in trasferta con Barbaboc e in casa con Basket Cigliano.