Playoff Serie A maschile: sconfitta per l’IVECO CUS Torino Rugby a Prato

Sconfitta 37-24 per la formazione di serie A maschile dell’IVECO CUS TORINO nella semifinale di andata dei playoff promozione per il campionato di Serie A Élite in trasferta a Prato sul campo dei Cavalieri Union Rugby.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Come ci aspettavamo è stata una partita difficile sin dall’inizio. Un match atipico per la nostra formazione, abbiamo preso 37 punti contro, se pensiamo che comunque abbiamo avuto una buona performance in attacco. Dobbiamo fare i complimenti al Prato che ha giocato un’ottima gara. Per il ritorno dovremmo sicuramente fare la miglior partita difensiva e offensiva della stagione.

È sicuramente possibile rimontare uno 0-13 e segnare quattro mete e questo sarà l’obiettivo della settimana e il nostro focus sarà dimostrare di essere la miglior difesa e il miglior attacco, come abbiamo dimostrato di essere quest’anno nel nostro girone. Dobbiamo giocare come abbiamo giocato i match di campionato di questa stagione».