La Torino ’81 attende la Canottieri Napoli alla Monumentale per la semifinale di ritorno dei play-off!

È arrivata l’ora della gara di ritorno della semifinale promozione e la Reale Mutua Torino ’81 Iren giocherà tra le mura di casa mercoledì 22 maggio contro la Canottieri Napoli . Sabato scorso alla Scandone i gialloblù hanno perso per 12-9 contro i ragazzi di Massa e sono costretti a vincere davanti ai propri tifosi per portare la serie alla bella.

Simone Aversa presenta il match: «Aspettiamo mercoledì sera per goderci un’altra partita da “play-off”, con tanta adrenalina, tensione ed emozione, le più belle da giocare. Ci siamo confrontati e sappiamo che per battere la Canottieri dobbiamo dare tutti qualcosa in più e i ragazzi saranno spinti dal tifo della Monumentale piena. Abbiamo subito l’occasione di riscattarci e vogliamo continuare il nostro percorso in questi play-off, sappiamo di poter dare ancora tanto!».

La partita si disputerà mercoledì 22 maggio alle ore 19:45 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

SEMIFINALI PLAY-OFF:

Chiavari Nuoto – R.N. L. Auditore 0-1

Olympic Roma – Netafim Bogliasco 1951 0-1

Reale Mutua Torino ’81 Iren – C.C. Napoli 0-1

S.S. Lazio Nuoto – R.N. Florentia 0-1