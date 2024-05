Medaglia d'Argento Territoriale per l'U13 LabTravel Cuneo

Entrambe le Finali hanno visto i cuneesi contrapposti ai monregalesi e da ambe le competizioni hanno portato a casa la medaglia d’Argento che valgono moltissimo proprio per il modo in cui sono state conquistate. Una crescita costante, sia come atleti che come ragazzi, rispettosi ed educati verso i propri compagni e verso gli avversari. Questo è il progetto Fiöi, insegnare ai nostri giovani a sapersi comportare in qualsiasi occasione, avere le basi per poter affrontare a testa alta qualsiasi prova, che sia in campo o a scuola. Il Cuneo Volley è molto orgoglioso del lavoro svolto, dei progressi fatti e dei risultati ottenuti.



Le parole del gruppo all’indomani dell’ultima Finale: «Questo campionato provinciale è stato molto emozionante. Purtroppo è terminato in entrambi i gironi con una sconfitta in Finale, ma da questa stagione ci portiamo dietro tanta grinta. Ringraziamo sicuramente le nostre allenatrici Anna ed Elisabetta che ci hanno sostenuto in ogni circostanza».

«Concludiamo la stagione con un po’ di rammarico, ma tanta consapevolezza che senza motivazione e convinzione nelle proprie capacità è difficile affrontare una finale. Il gruppo è molto eterogeneo a livello di età, tutti si sono messi in gioco da inizio anno, condividendo allenamenti, partite, tornei e questo ha aiutato a diventare una squadra molto unita, condividendo il tempo dentro e fuori dalla palestra. Il lavoro tecnico impostato nell’arco dell’anno ha fatto sì che tutti i ragazzi fossero pronti a questo salto nel campionato 6vs6: c’è ancora tanto da migliorare e per crescere, ma continuando a lavorare in palestra i risultati arriveranno. La cultura sportiva a questa età è molto importante perchè bisogna in primis imparare a perdere, ma soprattutto rispettare e riconoscere il valore degli avversari. Un ringraziamento va fatto anche ai genitori che sono stati sempre presenti, hanno tifato e sostenuto la squadra per tutto l’anno.» - le considerazioni di fine stagione delle allenatrici Anna ed Elisabetta.



Lab Travel Cuneo: Albenga Michelangelo (L2), Baudena Federico, Brignone Daniel, Buttafarro Stefano, Ferrero Lorenzo, Maiorano Paolo, Miretti Lorenzo, Paoletti Denis, Pautassi Tommaso, Paz Y Mino Ruales Carlo (K), Repaci Tommaso, Sina Alessandro (L1), Sottile Riccardo, Marchisio Maurizio e Belvolto Ludovico.

I Allenatore: Anna Bono

II Allenatore: Elisabetta Grioni