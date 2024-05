Avigliana Basket: le Greens conquistano la Coppa Piemonte

L'Avigliana Basket, infatti, al termine di una stagione lunga e tribolata e dopo una seconda fase di Coppa dove ha fatto vedere buone cose ed ottimi passi in avanti, ha alzato la Coppa consegnata dal Presidente Regionale Fip Mastromarco nelle mani di capitan Lupo.

E dopo aver sostenuto a viva voce per tutti i 40' di gioco le proprie beniamine, i tifosi Greens accorsi in massa al palazzetto hanno potuto festeggiare assieme a loro lo storico traguardo.

Avigliana ha affrontato le ottime giovani della Virtus Fossano: la tensione per la posta in palio regna sovrana, le percentuali al tiro ne risentono e la prima metà di gara vede prevalere per una sola lunghezza proprio le fossanesi. Alla ripresa del gioco Avigliana fatica a costruire e prendere ritmo in attacco, Fossano chiude bene l'area grazie anche ad una zona difficile da superare, ma i falli di squadra iniziano a pesare sulle volenterose ospiti. Le biancoverdi riescono a strappare 5 punti di vantaggio e spostano l'inerzia a proprio favore. L'ultimo periodo è un film thriller: Avigliana perdura nelle difficoltà realizzative, ma è saggia nel cercare di portare a casa importanti falli.