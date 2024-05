Endemol Shine Italy e Fulgor Basket rinnovano la partnership attraverso il brand MasterChef Italia

Fulgor Basket è lieta di annunciare che, anche per la stagione 2024-2025, Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay, attraverso il brand del celebre cooking show MasterChef Italia, sosterrà il progetto rossoverde, in particolare il Settore Giovanile e il Minibasket del Club. Le due società, quindi, forti anche dei risultati raccolti in questo primo anno di lavoro – la collaborazione è nata a giugno 2023, ndr – proseguiranno la loro collaborazione con la volontà di continuare a investire per dare opportunità sempre nuove ai giovani .

«Lo scorso anno mi tremavano le gambe alla notizia dell’accordo con Endemol Shine Italy – l’intervento del presidente della Fulgor Basket Angelo Nigro -, quest’anno le emozioni sono le stesse, e forse ancor più importanti. Questa partnership conferma quanto il Club creda nel proprio progetto di Settore Giovanile, rinnovato da poco e di cui avremo i frutti tra qualche anno. Ma è anche conferma dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi da parte dell’intera società, che ha convinto Endemol Shine Italy a confermarsi al nostro fianco in questo stimolante cammino destinato alla crescita dei giovani».

«Tutto il territorio sa che la prima squadra di Serie B Nazionale è il fiore all’occhiello di questa società – dichiara il Direttore Generale della Fulgor Basket Carlo Alberto Padulazzi -, tuttavia mi pare evidente lo sforzo, in termini economici e di energie dedicate, fatto negli ultimi mesi per alzare la qualità e le potenzialità del nostro Progetto Giovanile. Vedere le risposte positive da parte delle famiglie del territorio ci gratifica! Questo accordo con Endemol Shine Italy ci permette di concretizzare le idee e i progetti che la dirigenza ha pianificato per il futuro».

«Siamo molto contenti di questo primo anno di collaborazione con Fulgor Basket – dichiara Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding – Crediamo nei valori dello sport e nell’importanza che ha per i giovani. È per questo che siamo ancora più felici di rinnovare la nostra collaborazione attraverso il brand MasterChef Italia, uno show che, da sempre, esalta il talento non solo dei singoli ma anche della squadra e che, per molti ragazzi, rappresenta la possibilità di inseguire i propri sogni».

La Fulgor Basket è la principale realtà sportiva del territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Stabilmente nel panorama cestistico nazionale da decenni, la Fulgor diventa celebre grazie al marchio Paffoni. Il Club milita in Serie B Nazionale con la propria prima squadra e vanta diverse squadre di settore giovanile partecipanti ai campionati di Eccellenza e Gold. La nascita, tre anni fa, di Fulgor Minibasket certifica l’impegno nella promozione dei valori cardine della vita e dello sport nel territorio, con un successo strabiliante che ha portato, nel settembre del 2022, alla nascita di un nuovo Centro Minibasket in quel di Baveno (dopo Omegna) e, nel novembre del 2023, alla possibilità di sfruttare la nuova struttura sportiva del VCO: il Pala Cipir di Gravellona Toce, un impianto moderno, perfetto per permettere ai giovani di crescere e migliorarsi.