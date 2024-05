Tamburello: a scuola con un progetto dedicato ai bambini

Il progetto è stato da stimolo ed interesse non solo per la prosecuzione del percorso di crescita nelle realtà sportive locali, ma anche per implementare e tutelare la salute ed il benessere dei bambini.

Ferro ha seguito anche un progetto insieme a Mario Bellisi a Gassino Torinese, Chivasso e Riva di Chieri, Enrico Viotti a Pino Torinese, Arisio Elisabetta a San Damiano, Emilio Basso alla scuola Jona di Asti e con la Safatletica, le scuole di Nichelino e Rivoli e nelle scuole della città di Torino attività di formazione per un totale di circa 2500 ore.

Una stagione molto intensa per il nostro sport.