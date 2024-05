Giaguari Torino sabato ad Ancona per affrontare I Dolphins

L’obiettivo di raggiungere la post season alla prima stagione di rientro in massima serie dopo quattro anni di assenza, era sicuramente ambizioso ma raggiungibile. Resta qualche rimpianto per le occasioni lasciate per strada, ma la stagione è stata comunque positiva.

Con entrambe le squadre già certe del loro destino (il terzo posto è ormai garantito per i Dolphins), la partita di sabato sera ad Ancona avrà forse poco da dire dal punto di vista del risultato ma avrà moltissimo significato soprattutto per le seconde linee che, probabilmente, troveranno un po’ più di spazio in campo da entrambe le parti, così da poter mostrare il proprio valore per il prosieguo della stagione per Ancona e per l’anno prossimo per Torino.

In un clima più rilassato e senza l’assillo del risultato ad ogni costo (anche se non sarà certo una scampagnata e l’agonismo sarà comunque ai massimi livelli) potrebbe venir fuori una partita godibile e con qualche giocata spettacolare.