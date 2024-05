Canottieri Casale: tanti giovani alla fase nazionale dei Campionati U11 e U12

Tanti giovani della Canottieri Casale si sono qualificati alla fase nazionale dei Campionati Under 11 e 12, dopo aver disputato il torneo regionale sulla terra rossa del Circolo Tennis Pinerolo. Nell’Under 11 vittoria di Rebecca Carla Francia (4.3), che si è imposta nella finalissima con un periodico 6-3 contro Camilla Dalmasso (4.4), diventando campionessa regionale e accede così alla fase nazionale. Tra le Under 12, Matilde Amich (3.5) raggiunge l’ultimo atto del torneo ed esce k.o. con un periodico 6-4 contro Tjasa Jazbec (3.3). Anche per Amich qualificazione alla fase nazionale. Stop in semifinale per Cecilia Maria Vittoria Gatti (3.5) contro Jazbec e pass per le qualificazioni tricolore. Nell’U11 maschile, semifinale per Samuel Contardi (4.2), k.o. 6-1, 6-3, per mano di Lorenzo Fanfani (4.1). Anche per Contardi, pass nazionale. Nell’Under 12 maschile, Emilio Oliaro (3.3) sfiora il titolo piemontese contro Giulio Petrilli (3.4), con lo score di 6-4, 3-6, 7-6, ma il casalese ottiene lo stesso l’accesso ai tricolori. Quarti di finale per Lorenzo Calandra (3.5): stop 6-4, 6-1 contro Fabrizio Cresi (3.4). Per lui, le qualificazioni nazionali.