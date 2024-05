Moncalieri Basketball: la Giornata Dello Sport conquista il PalaEinaudi

Un appuntamento da non perdere per le prossime edizioni! «È sempre un piacere organizzare questi eventi - commenta coach Giangreco - non vedo l’ora di replicare il prossimo anno. I sorrisi dei bambini ripagano tutte le fatiche dello staff».

Pomeriggio di grande festa al PalaEinaudi di Moncalieri per la primissima edizione della Giornata dello Sport, un evento che ha coinvolto tre istituti, quindici classi e oltre 350 bambini. Sono questi alcuni dei numeri in arrivo dal PalaEinaudi all’indomani della Giornata dello Sport. Una giornata speciale, all’insegna non soltanto della palla a spicchi, ma di tanto altro ancora. Sotto la guida dello staff gialloblù del Kangoo Camp, i 357 bambini e bambine provenienti dalle scuole Borgo San Pietro, Nasi e Centro Storico si sono infatti cimentati anche nel vortex, calcetto, padel, ping pong e corsa campestre. Una giornata ricca quindi di sport, ma anche sorrisi, divertimento e sano agonismo. L'evento ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Giuseppe Messina e del vicesindaco di Moncalieri Davide Guida, che ha avuto anche l'onore di premiare le classi vincitrici delle diverse gare. Ringraziamenti speciali rivolti a Battaglio per le gustose merende offerte ai tanti presenti, a PMS Padel e Decathlon per la preziosa collaborazione, oltre ovviamente al solito Marco Giangreco, responsabile settore minibasket, che come sempre ha fatto divertire e giocare centinaia di bambini.