Al via domani il Campionato Nazionale Estivo Nuoto Master Uisp

Una tre giorni con un programma intenso tra competizioni individuali e un totale di 230 staffette.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Domenico Carretta, la Presidente Uisp Piemonte, Patrizia Alfano, il Responsabile Nazionale Nuoto Uisp, Marco Raspa, il Delegato Provinciale Coni, Luigi Casale e il Responsabile Regionale Nuoto, Nunzio Di Stefano.

Domenico Carretta: «Accolgo con entusiasmo l’organizzazione di questi Campionati. Torino, anche se è un termine abusato, è la Capitale dello sport per le energie sportive che esprime, per il grande patrimonio impiantistico che ben si coniuga con le attrattive turistiche della città. L’entusiasmo è il filo conduttore che caratterizza le sinergie incredibili, che si sono create tra tutti i protagonisti: la città, il mondo dello sport di vertice e dello sport per tutti. La nostra è una città che coccola gli “atleti”».

Patrizia Alfano: «Negli ultimi anni Torino è diventata una meta importante per eventi sportivi. Un ringraziamento speciale all’Assessore allo Sport Carretta, che è riuscito a dare la stessa dignità e protagonismo a tutti gli eventi sia amatoriali che di alto livello. L’ ospitalità in questo ufficio che ha visto passare atleti di altissimo livello come Sinner, di una conferenza stampa di un campionato amatoriale, ne è la dimostrazione. Questa scelta da parte dell’istituzione ha anche contribuito a valorizzare e rinsaldare i rapporti e le collaborazioni all’interno del mondo sportivo torinese, tra Coni, Federazioni Enti. I campionati master UISP rappresentano una peculiarità importante dello sport per tutti, i partecipanti sono atleti e atlete che in alcuni casi hanno iniziato in giovane età, subendo magari i danni della specializzazione precoce con conseguente abbandono, che ritornano. Sono donne e uomini, che magari hanno scoperto il fascino del nuoto da adulti, ex atleti che hanno voglia di continuare a gareggiare in un clima associativo e divertente, e poi ci sono coloro che non hanno mai smesso e proseguiranno per sempre a gareggiare per se stessi, per stare bene perché amano lo sport, sono”amatori” dello sport».

Marco Raspa «Siamo felici di partecipare per la seconda volta ad una conferenza stampa in Piemonte, regione che ospita per la quarta volta un evento di portata nazionale. Spero in un breve futuro di organizzare anche una manifestazione di pallanuoto e sincronizzato. Apprezzo molto l’impianto e l’ospitalità con cui ci accoglie la città che ringrazio e la Uisp Piemonte e voglio sottolineare la crescita del movimento master. Un esempio per tutti il Molise, che nonostante la difficoltà per raggiungere Torino, si è fatto coraggiosamente avanti. Un ringraziamento va ai volontari, ai giudici e a tutti coloro che contribuiscono all’evento».

Luigi Casale «Il Coni è nato nel 1894 e Giulio Onesti dirigente torinese oltre ad essere stato un partigiano, nel 1948, anno di fondazione della UISP, cambiò il volto del Comitato Olimpico. Istituì i primi Giochi della Gioventù e rivoluzionò i canoni dell’epoca. Sono partito da lontano per sottolineare la grande vitalità del movimento master, che ben si coniuga a uno dei nostri slogan che amo ricordare “dal gioco ai Giochi”».

Nunzio Di Stefano «Il nuoto piemontese è in forte crescita, nel 2023 ci sono state 450 ore di manifestazioni, significa che almeno 45 weekend su 52 sono stati impegnati da eventi. Torino ha la fortuna di avere almeno un impianto per circoscrizione e infatti, l’80% degli eventi vengono organizzati sotto la Mole. Un buon patrimonio impiantistico e un ottima organizzazione delle attività sportive e dell’utilizzo degli stessi di cui siamo grati all’amministrazione e in particolare all’assessorato allo sport. Mi auguro di ospitare ben presto un evento nazionale di pallanuoto e di sincronizzato, quest’ultimo sta vivendo un vero e proprio boom».