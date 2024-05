Cuneo Volley: l'U14 a Fano per la Final Eight DelMonte® Boy League

Dopo quattro stagioni di fermo, torna la DelMonte® Boy League e l’Under 14 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, diretta da coach Mauro Rizzo coadiuvato dal Direttore Tecnico Mario Barbiero, è tra i Club che da stasera disputeranno la Final Eight a Fano (provincia Pesaro Urbino). L’ultima edizione del 2019 fu vinta dall’Itas Trentino, dopodiché l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A maschile, rivolto alle giovanili Under 14 dei Club di Serie A non si era più disputato.