Il Team Dimensione Nuoto ha una nuova casa a Torino

Una grande sfida, una interessante opportunità: c’è tanta linfa in questa nuova collaborazione che offre al sodalizio presieduto da Luca Andreo la possibilità di avere una vera e propria base nel capoluogo piemontese in cui esiste già un nutrito gruppo di allenamento gestito dal coach Valter Cavallaro che ha recentemente portato a casa preziose medaglie dai Criteria di Riccione, la più importante rassegna nazionale giovanile in vasca corta.

Agonismo, ma anche scuola nuoto, promozione e avviamento allo sport saranno i cardini del progetto che vede coinvolti il Team Dimensione Nuoto e Sociale Sport.

«Abbiamo subito trovato la giusta intesa - sottolinea Luca Andreo, presidente del TDN - gli obiettivi dettati dalla nostra dirigenza, dal direttore sportivo Marco Sublimi, dal direttore tecnico Pino Palumbo e grazie all’impegno sul territorio di coach Cavallaro (che è anche vicepresidente del team), abbiamo subito raggiunto una comunione di intenti con Sociale Sport. Per noi è una sfida accattivante e importante: lavoriamo in maniera proficua e capillare in provincia e vogliamo emergere in maniera ancora più sostanziale anche a Torino, espandendo numericamente e qualitativamente il gruppo già esistente».

Manuele Lambiase, direttore di Sociale Sport, centro che dispone di 8 aree sportive e gestisce 30 attività, è molto soddisfatto dei termini di questa collaborazione: «Siamo entusiasti di annunciare una nuova e stimolante collaborazione tra il Sociale Sport di Torino e il Team Dimensione Nuoto. Questa partnership rappresenta un passo significativo per il nostro centro sportivo, che ospiterà gli atleti del TDN per le loro sessioni di allenamento che saranno seguiti da Valter Cavallaro, un allenatore di grande esperienza e competenza, che coordinerà anche tutte le attività della piscina. Sono molto felice di questa collaborazione e credo fermamente che insieme possiamo raggiungere grandi risultati».