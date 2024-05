Reale Mutua Torino ’81 Iren: domani Gara 3 delle semifinali play-off

Simone Aversa presenta la partita: «Stasera nella rifinitura in vista di gara tre proveremo un paio di novità. La considerazione che abbiamo fatto è che la bella serata di mercoledì alla Monumentale sarà vana se domani non entreremo in acqua per vincere la partita. Siamo consapevoli di dover fare un ulteriore salto di qualità, cercando di pulire il nostro gioco da errori e soprattutto nella gestione della palla in attacco da cui può partire la nostra organizzazione difensiva. Andiamo a Napoli con tanta fiducia e la voglia di toglierci una grande soddisfazione!».

La partita si disputerà sabato 25 maggio alle ore 19:15 presso la piscina “F. Scandone” di Napoli. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch “WaterpoloStyle”.

SEMIFINALI PLAY-OFF GARA 3

Netafim Bogliasco 1951- Olympic Roma 1-1

C.C. Napoli – Reale Mutua Torino ’81 Iren 1-1

Squadre qualificate: R.N. Florentia e R.N. L. Auditore