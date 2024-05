La Fausto Coppi Officine Mattio e Balocco insieme anche per il 2024

Giunta alla sua 35^ edizione, la Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio si conferma un evento internazionale di grande impatto che unisce sport, promozione turistica, sostenibilità e amore per la natura e il territorio cuneese.

Granfondo e azienda dolciaria sono nuovamente al fianco per l’evento ciclistico, che coinvolge diverse attività durante l’intero week-end. Balocco, in qualità di partner de La Fausto Coppi Officine Mattio sarà presente sulla maglia ufficiale della manifestazione, con il suo logo, e offrirà i suoi prodotti nei pacchi gara di tutti i partecipanti e nei punti di ristoro lungo il percorso e al pasta party.

LA FAUSTO COPPI TEOBIKE

La Fausto Coppi e Balocco, anche quest’anno insieme per la seconda edizione de LA “TEOBIKE”.

Balocco sarà Main Partner di questo evento, previsto per venerdì 28 giugno alle ore 18:30 in piazza Galimberti a Cuneo. La maglia dedicata all’evento è firmata da Balocco, con un simpatico disegno dall’artista sardo Bob Marongiu.

La Fausto Coppi “TEOBIKE” è un evento nell’evento principe ed è dedicato ai giovanissimi. Protagonisti, infatti, sono i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni, che si sfidano in bicicletta per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dello sport. Saranno coinvolti in giochi e attività divertenti organizzate nelle strade di Cuneo, con l’obiettivo di trasmettere loro il piacere e i valori dello sport come l’impegno, la tenacia, lo spirito di squadra, l’inclusione, la gioia per il risultato raggiunto insieme.

L’evento nasce per far vivere ai ragazzi un momento di piacere e divertimento, ma anche, con un obbiettivo educativo: formarli ai valori più importanti dello sport ciclismo, come la tenacia e l’impegno, l’inclusione, lo spirito di squadra.

La “TEOBIKE” è una manifestazione in ricordo di un grande personaggio del mondo del ciclismo, Lorenzo Tealdi, promotore di tanti eventi e ambasciatore del ciclismo, che ha portato nel Cuneese diverse tappe del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre ad essere stato - per 37 edizioni - il patron del Giro delle Valli Cuneesi.

Davide Lauro ed Emma Mana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, organizzatori della granfondo: «Anche per quest’anno abbiamo il piacere di condividere un evento all’insegna del divertimento ma anche dell’apprendimento a fianco di un partner d’eccezione come la Balocco S.p.A. La Fausto Coppi TEOBIKE darà l’opportunità a tanti bimbi e ragazzini, di avvicinarsi al ciclismo e allo sport più in generale, e di condividerne i valori. Ancora una volta ringraziamo l’azienda per credere nell’iniziativa e per supportarci con entusiasmo».

«Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di questa prestigiosa manifestazione – dichiara Alessandra Balocco, Presidente e AD della Balocco S.p.A. – La Fausto Coppi TEOBIKE rappresenta per noi un momento importante di vicinanza con la nostra comunità e di condivisione di quei valori - l’amore per la tradizione, lo spirito di sacrificio, l’impegno per il miglioramento continuo - che ispirano Balocco e che sono un tratto distintivo della nostra collettività».