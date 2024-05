Country Club Cuneo: primo titolo per l'U14 Eleonora Tranchero nell'ITF Internazionale di Correggio

Un giorno da ricordare quello vissuto ieri dall’ Under 14 tesserata per il Country Club Cuneo Eleonora Tranchero . Nel prestigioso e storico appuntamento giovanile e internazionale di Correggio, giunto alla sua 23esima edizione, la piemontese ha centrato il titolo nella finale del doppio a fianco della lombarda Castracani. Le due componevano la coppia prima testa di serie e si sono imposte nella sfida decisiva per alzare il trofeo a Sofia Ferraris e Alessia Maria Minzat, che componevano il secondo tandem del seeding.

Una vittoria fortemente voluta e firmata sullo score di 6-4 5-7 10-8. Gettata alle spalle per la Tranchero la bella ma sfortunata avventura nell’analoga rassegna a Pavia dove con un’altra compagna di gioco si era fermata ad un passo dal titolo. A Correggio anche in semifinale Tranchero e Castracani avevano dovuto trarre energie nascoste per superare 10-6 al match tie-break Calzolai e Sitar.

Una bella soddisfazione per la tennista che difende i colori del circolo cuneese nella propria categoria e continua a crescere sotto le attente cure di Andrea Baccanelli e del direttore tecnico del club, Moreno Baccanelli.