IVECO CUS Torino Rugby: domani all’Albonico contro la Capitolina

Seconda fase del campionato di Serie A Elite femminile per l’ IVECO CUS TORINO RUGBY che, domenica 26 maggio alle ore 13.00 , giocherà il recupero della quinta giornata del girone playout in all’Albonico contro l' Unione Rugby Capitolina .

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «L’obiettivo di domenica è quello di riprendere la partita dell’andata ma con più costanza sino alla fine del match. Avevamo fatto un ottimo primo tempo per poi mollare nel secondo. Loro sono una squadra giovane e sempre pronta a ribaltare il risultato quindi senza una prestazione sugli 80 minuti non possiamo portare a casa la gara. Siamo in casa quindi puntiamo anche su questo fattore».

Appuntamento dunque a domenica 26 maggio, kick off fissato per le ore 13.00 al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Dirige l’incontro Ludovico Grosso di Torino.

La probabile formazione: Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Sacchi; Gai, Comazzi, Epifani; Tognoni, Ponzio; Salvatore, Hu, Dambros Da Silva. A disposizione: Zini, Reverso, Zoboli, Fulcini, De Robertis, Donà. All. Marshallsay.