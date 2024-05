Fitarco: Campionati Europei ParaArchery, Mijno campionessa continentale

Si è conclusa la settimana dedicata ai Campionati Europei ParaArchery di Roma, con le suggestive finali all’interno del Parco Archeologico di Ostia Antica, uno degli ultimi eventi in vista dei prossimi Giochi Paralimpici di Parigi2024. L’Italia, padrona di casa, conquista più medaglie (13 in totale) ma solamente la terza posizione nel medagliere finale per Nazioni, dietro a Turchia e Repubblica Ceca. Il contributo arriva anche dai tre arcieri piemontesi in gara: Elisabetta Mijno e Matteo Bonacina , entrambi degli Arcieri delle Alpi, e Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano).

Bis continentale per Elisabetta Mijno, prima fin dalle qualifiche nel ricurvo open femminile, che vince ancora l'oro europeo battendo in finale 7-1 la polacca Milena Olszewska. Nella finale per l'oro femminile a squadre arriva invece la sconfitta contro la Turchia: Elisabetta Mijno in coppia con Vincenza Petrilli perdono allo shootoff (17-18). Nella gara MixedTeam, assieme a Stefano Travisani, si fermano ai piedi del podio, sconfitti dalla Polonia nella finale per il bronzo nuovamente allo shootoff (16-20).

Doppio argento invece per Matteo Bonacina nel compound open maschile. Nella gara a coppie, assieme proprio a Cancelli, si arrendono in finale alla Slovacchia, anche in questo caso alle frecce di spareggio (19-20). Nella finale MixedTeam con Eleonora Sarti, non basta lo score perfetto dell’ultima volée, ad avere la meglio è la Turchia (155-150). Nell’individuale, Bonacina chiude in sesta posizione, uscendo ai quarti di finale, mentre Cancelli è nono, sconfitto negli ottavi nel derby proprio con Bonacina.

Risultati completi a questo link.