Autosped: finale promozione, gara uno è tua

E’ la formazione di Cutugno ad aggiudicarsi, con merito, il primo atto della finale promozione ma l’ampio scarto che ha separato le due contendenti al 40′ non deve trarre in inganno perchè le toscane hanno, in realtà, dato parecchio filo da torcere alle giraffe, provando in tutti i modi a recuperare il divario maturato nei primi 20′; il passivo finale punisce probabilmente in maniera eccessiva la prova generosa, ed a tratti anche convincente dal punto di vista del gioco, delle ragazze di Garcia Fernandez anche se, per amore di verità, l’Autosped non ha mai rischiato seriamente l’aggancio, non scendendo mai, nella seconda parte di gara, sotto la doppia cifra di vantaggio.

Camagna, sold-out già parecchio tempo prima della palla a due, che regala la solita splendida atmosfera con i tifosi di casa ad incitare le proprie giocatrici fin dal loro ingresso in campo per il riscaldamento; Bcc finalmente al completo e che parte con Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac mentre Sgv schiera Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola e Nasraoui.

Avvio positivo delle castelnovesi (4-0) ma ospiti che replicano colpo su colpo trovando buone soluzioni sia dal perimetro che in avvicinamento; Autosped che però gioca bene, domina a rimbalzo e tenta una prima fuga, toccando il +10 (20-10) ma venendo riavvicinata in seguito dalla Galli che chiude la frazione iniziale con un solo possesso pieno di distacco (26-23).

Equilibrio che si spezza nuovamente dopo poche battute del secondo parziale con le giraffe che chiudono a doppia mandata il proprio canestro, concedendo alle avversarie solo 5 punti in 10′, e trovando, dall’altra parte del campo, i punti che permettono di prendere il largo; dal +11 del 15′ (36-25) le castelnovesi fatturano un altro 12-3 e vanno al riposo con un +20 che è margine, se non decisivo, assai importante. Al rientro in campo dopo la pausa le locali arrivano a toccare il massimo vantaggio (+23, 51-28) ma l’illusione di avere chiuso con largo anticipo il match si dissolve davanti alla reazione orgogliosa delle aretine che risalgono fino al -14 (43-57) mettendo un po’ in apprensione il Camagna che però tira un sospiro di sollievo grazie ad un paio di triple delle giraffe che ristabiliscono le distanze per il 63-45 del 30′.

San Giovanni Valdarno però è tutt’altro che rassegnata ed i 10′ conclusivi si aprono con un 7-0 ospite che sembra davvero poter riaprire la contesa visto cha mancano ancora oltre 8′ al termine; l’Autosped però stringe i denti e pur mostrandosi meno brillante rispetto ai primi 20′ riesce, con le unghie e con i denti, a difendere il vantaggio che infatti non scenderà mai al di sotto delle 11 lunghezze.

L’ultimo tentativo di rimonta delle toscane vale il -12 (57-69 a 5′ dalla sirena) ma a quel punto le giraffe trovano i canestri che fiaccano definitivamente la resistenza di Sgv, concedendo così un finale di gara tranquillo alle nostre ragazze che possono festeggiare l’importantissimo risultato con i propri, splendidi, tifosi anche oggi impagabili per entusiasmo e calore. Vittoria meritata, come già detto, arrivata grazie ad una prestazione assai convincente, con la difesa che dopo 10′ non impeccabili ha saputo concedere solo 36 punti nei restanti 30′ alle avversarie; bene l’attacco, in particolare nella prima metà di gara, e fondamentale è stato il dominio a rimbalzo, sicuramente una delle chiavi del successo.

Ma quanto fatto questa sera è solo il primo passo, seppur importante, e giovedì, in trasferta, sarà certamente un’altra musica perchè le toscane hanno dato ampia dimostrazione di possedere grandi qualità e di avere a disposizione le armi per poter mettere in seria difficoltà le nostre. Servirà una gara praticamente perfetta, da parte dell’Autosped, per cercare di provare a bissare l’affermazione di questa sera e di regalarsi questo grandissimo sogno. Nel frattempo, però, è giusto festeggiare, anche se con moderazione, il risultato odierno