Ginnastica Ritmica - S.G. Concordia: 2^ Prova Regionale Campionato di Insieme Gold

Un podio tanto più apprezzato perché solo poche settimane fa le ginnaste del team chivassese hanno rischiato di dover rinunciare alla competizione per un infortunio occorso ad Elisabetta Digitali, dopo mesi di preparazione per questo Campionato atteso, impegnativo ed affascinante, una delle gare tra le più spettacolari ed emozionanti della stagione agonistica della ginnastica ritmica dove le 5 ginnaste che formano la squadra effettuano lanci, riprese, “collaborazioni”, che richiedono un alto livello di padronanza tecnica e una forte intesa fra le ginnaste.

È stato quindi un fulmine a ciel sereno l’infortunio occorso ad Elisabetta poche settimane fa, che le ha impedito di allenarsi e l’ha messa fuori gioco per un paio di mesi.

Ma le ginnaste e le loro allenatrici, Clara Shermer e Selene Osti, non si sono date per vinte ed hanno continuato a crederci. A salvare il lavoro della squadra è arrivata Giada Papasergi, che nel dicembre scorso aveva deciso, dopo anni di agonismo, di lasciare la ginnastica.

Giada ha risposto prontamente alla “chiamata” delle compagne e della Società, tornando sulla pedana del Palalancia in sostituzione di Elisabetta, permettendo così alla Concordia di presentarsi alla 2^ Prova del Campionato Regionale.

Le Concordine sono scese in pedana più che mai determinate, eseguendo un esercizio intenso, ricco di passaggi difficili e rischiosi, anche se con qualche errore dovuto alle difficoltà delle ultime settimane, ottenendo un 23.700, punteggio senz’altro migliorabile, che le ha poste sul 2° gradino del podio, conquistando il pass per il Campionato Nazionale, che si svolgerà a Folgaria, in Trentino, nel secondo weekend di giugno.

«Le nostre ragazze sono state ammirevoli – afferma la presidente della Concordia, Maria Luisa Zenti – non si sono lasciate abbattere da tutto ciò che è successo, hanno continuato ad allenarsi senza mollare, dimostrando una forza di volontà più forte di ogni ostacolo. Siamo orgogliosi di aver conquistato, anche quest’anno, pur allenandoci in condizioni difficili, l’ammissione ai Nazionali».

Motivo in più per festeggiare durante il Saggio di Fine Anno, che si terrà sabato 1 giugno al Palalancia, a conclusione dei Corsi di Ritmica di tutte le sedi della Concordia.