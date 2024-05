Campionato IFL 2024 - 11^ giornata: Giaguari Torino sconfitti dai Dolphins Ancona

È stata una partita che i Dolphins hanno indirizzato già nel primo quarto verso una vittoria abbastanza agevole. Brancaccio ha aperto le marcature con una corsa da 11 yard, poi è stato Di Galbo a trovare in end zone i suoi ricevitori Soltana e Giardinieri.

Nel secondo periodo di gioco era ancora Brancaccio ad aumentare il vantaggio per Ancona. I Giaguari apparivano subito frastornati da questa girandola di touchdown. In attacco la palla si muoveva a fatica nonostante le buone azioni di Assemian e Seck, ed in difesa la maggiore prestanza fisica dei torinesi era sovrastata dalla tecnica superiore dei dorici.

A fine primo tempo, la difesa torinese riusciva, però, a fermare i Dolphins sulla propria goal line intercettando anche con Paolo Lazzaretto.

Nel secondo tempo erano i Giaguari a togliere lo zero dalla casellina dei punti segnati grazie ad un passaggio di Duranti per Serra, mas i Dolphins rispondevano con una corsa di Wlodarzick ed un touchdown pass di Rotelli per Sanders.

A rendere un po’ meno pesante lo score ci pensava ancora Andrea Serra, che segnava ancora su passaggio, questa volta da Dalmasso. Salsa sbagliava il primo extra point della stagione ed il punteggio si fissava sul 42-13 finale.

Nonostante il risultato negativo, tante sono le note positive per i Giaguari in questa trasferta, a partire dal buon numero di minuti che hanno potuto mettere nelle gambe molti giovani che in questa stagione hanno giocato poco, facendo un po’ di esperienza che tornerà sicuramente utile la prossima stagione.

Allo stesso modo, il campionato dei Giaguari non si può definire totalmente fallimentare. L’obiettivo di conquistare i playoff era sicuramente ambizioso, ma l’importante è stato riassaporare il gusto della IFL, tornare a giocare ad un livello superiore ed alzare l’asticella per i molti giovani che sono cresciuti in queste ultime stagioni e che formeranno l’ossatura di una squadra che rivedremo ancora in IFL la prossima stagione con l’obiettivo di crescere e migliorare ancora.