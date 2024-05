Eurogymnica: al Campionato Italiano Twirling due titoli di Serie A e tre pass per i Mondiali di Svezia

Primo appuntamento del lungo weekend, la selezione per decretare gli atleti che parteciperanno alla Coppa Europa dal 9 al 14 luglio in Croazia. Pass strappato da Camilla D'Acri nella specialità Freestyle Youth Élite, Assunta D'Acri Freestyle Junior B, oltre che dal Duo Junior composto da Elisa Massari e Silvia Fassio.

Dopo aver raggiunto questo primo traguardo, l'obiettivo della stagione era quello di superarsi durante il Campionato, per ottenere un posto nella squadra azzurra che ad agosto rappresenterà l'Italia al Campionato del Mondo in Svezia. In questa categoria, solo un Duo, quello che nella classifica totale, alla fine delle tre prove, sarebbe risultato primo, avrebbe coronato il sogno mondiale.