Eurogymnica fa doppietta, un anno dopo: Campionesse Regionali di Insieme Open e Giovanile

Domenica 26 maggio, si è tenuta a Saluzzo, la seconda prova del campionato regionale di Insieme. L'Insieme, conosciuto come "Squadra", é una specialità nella quale Torino e l'Italia hanno una lunga tradizione, che affonda le radici agli albori della ginnastica ritmica e che ha la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana, in gara nell'ultimo weekend in occasione degli europei ungheresi. Per le Farfalle Azzurre il massimo obiettivo saranno le prossime olimpiadi parigine mentre per il mondo della ritmica nostrana, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale nazionale che si terrà a Folgaria l'8 e 9 giugno prossimi.

Per poter gareggiare in Trentino era però necessario superare l'ostacolo della fase regionale e le ginnaste allenate dal trio Colognese, Vaccaro e D'Amore lo hanno fatto agevolmente sia con la Open, dedicata alle ginnaste senza limiti di età, che con la Giovanile.

La squadra Open ha dovuto, gioco forza, passare la mano in questa seconda prova poiché Aurora Bertoni e Laura Golfarelli hanno dovuto rispondere alla convocazione della direttrice tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, recandosi al centro tecnico di Desio, dove ha sede l'accademia internazionale della Federazione Ginnastica d’Italia, per un allenamento di controllo in previsione di un ipotetico inserimento nella squadra Azzurra.

Buon per loro e per il club del presidente Nurchi, che l'ingente vantaggio accumulato nella prima prova (28,650) si sia rivelato ampiamente sufficiente per regolare le avversarie e portare a casa il primo titolo regionale. Non a caso si dice che le migliori battaglie sono quelle che si vincono senza combattere. Oltre alle due stelline, artefici del successo anche Virginia Cuttini, Stefania Straniero e Cecilia Quarello.

La squadra Giovanile è invece regolarmente scesa in pedana ed ha migliorato di molto la prestazione precedente.

Il Team composto da Eglissa Lika, Alessia Pala, Anna Russo, Sara Parente, Chiara Cortese e Amely Sordi è salito sul gradino più alto del podio sia nella prima che nella seconda prova, terminata con un punteggio di 26,800, decisamente superiore a quelli delle avversarie.

Eurogymnica, che ha al suo attivo tanti titoli regionali di Insieme, tornerà dunque da protagonista a questa finale nazionale che ha disputato spesso in passato e che nel 2007, 2017, 2022 e 2023 l'ha vista conquistare il tricolore, quattro titoli italiani che si sono aggiunti allo storico argento del 2003 e ai bronzi del 2014 e 2022.