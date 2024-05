Country Club Cuneo: i risultati del fine settimana

Successo importante e di grande spessore nell’ottica del posizionamento nel girone 1 della serie B2 maschile colto dal Country Club Cuneo ieri tra le mura amiche contro il TC Sanremo , fissato sul 5-1. Nei singolari sono andati a segno Fernandez Canovas Andres contro Matteo Civarolo, per 7-6 6-3; Andrea Gola contro Romeo Spinolo per 7-5 6-2 e Giovanni Becchis contro Nicholas Imperiale, in due set (6-4 6-3). Sconfitta di misura e al termine di un match lottato per il giovane Pietro Casciola, arrivata sullo score di 7-5 3-6 6-4 per mano di Filippo Vivaldi. Gli ultimi due punti sono arrivati dai doppi che hanno visto le affermazioni di Gola e Delfino contro Civarolo e De Sanctis (6-7 6-2 10-8); di Fernandez Canovas Andres e Giovanni Becchis contro Spinolo e Imperiale. Vittoria fissata sul punteggio di 6-3 6-2. Domenica prossima trasferta delicata per il Country sui campi del Park Genova.

Altre soddisfazioni sono arrivate dall’Over 50 che ha battuto 3-0 il TC Le Betulle chiudendo il proprio girone al primo posto. Giocherà in casa l’8 giugno prossimo per il titolo regionale contro il Poggio Agrisport di Poirino. La D3 limitata maschile A si è imposta nel 1° turno del draw regionale contro il TC Cassine per ritiro.

La formazione di categoria under 16 maschile si è imposta per 2-1 contro la Next Tennis Academy nel tabellone regionale finale.

Sconfitta invece la D1 maschile, per 4-2 contro i Ronchiverdi Torino al termine di confronti molto combattuti. Rimane in corsa per il passaggio del turno. Nulla da fare anche per la D2 maschile, fermata nettamente dal Verdelauro Fiorito. Hanno alzato bandiera bianca anche le ragazze della D2 femminile opposte alle portacolori del TC Sirio: «La squadra è giovane – ha sottolineato il direttore tecnico del centro, Moreno Baccanelli – e deve fare esperienza. In settimana sono previsti i match nel tabellone regionale dell’under 14 maschile e dell’under 14 femminile».