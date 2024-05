Il moto club Alfieri fa show a Bosio, per la seconda dell'Italiano Major

La pioggia dei giorni precedenti non ha compromesso le due divertenti e ben realizzate prove speciali pensate e organizzate dal moto club Vittorio Alfieri sotto la guida del suo presidente Roberto Galati: la lunga Enduro Test 24MX, tecnica e prevalentemente in discesa dove i piloti, circondati da una fitta selva, hanno dovuto fare i conti con il terreno a tratti scivoloso e le numerose chicane; seguita dal Cross Test Red Moto su campo dominato da curve sia larghe che strette alternate a tratti più veloci.

In contemporanea è tornata a svolgersi per la sua seconda prova anche il KTM Enduro Challenge Major 2024 con i quasi 30 partenti a darsi battaglia per la conquista di punti in campionato. Circa 250 i partecipanti. In alto i colori dell'Alfieri anche in campo. Luca Politanò ha conquistato il secondo posto nella categoria Expert 250 4 tempi. Podio mancato per un soffio per Paolo Bertorello, che si piazza quarto nella Superveteran 4 tempi. 13esimo posto per Pier Luigi Truffo nella Ultraveteran 2 tempi. Battuta d'arresto per Pier Luigi Bergamasco, che non ha potuto completare la gara. Settima posizione per Mauro Vanara nella Ultraveteran 4 tempi. Si muove quindi la classifica parziale del Campionato italiano Major, alla luce della gara piemontese. Luca Politanò, nella Expert 250 4 tempi, si piazza al momento al secondo posto, con un gap di 6 punti dal primo in classifica. Mauro Vanara è attualmente secondo nella Ultraveteran 4 tempi e dovrà blindare il suo posto: lo separano due punti dal terzo in classifica parziale.