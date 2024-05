Il Tam Tam cade a Biella nel finale

Al Pala Biella si gioca Gara 5 di ritorno della Poule Salvezza di Serie C Unica tra Zeta Esse Ti Basket Biella e Tam Tam Asd . La partita fin da subito vede in campo due squadre agguerrite con ottime percentuali al tiro dalla lunga distanza: primo quarto con tanti canestri realizzati da Guzzon e Cerri da una parte e Mauri, Cibario e Viele dall'altra. Il primo parziale si conclude con il punteggio di 28-26 per gli ospiti.

Nel secondo periodo, grazie a difese molto attente sul perimetro e ottime gestioni nella fase offensiva, finalizzate dai lunghi Leone-Nebbiolo e dagli esterni Caputo-Galliera, il Tam Tam strappa il primo break del match: a meno di 3' dalla fine del quarto, gli ospiti allungano fino al +12. Alla fine del periodo i padroni di casa, molto decisi a giocare la partita anche se già matematicamente salvi, sfruttano alcune imprecisioni offensive degli ospiti e chiudono il parziali sotto di 5 lunghezze.

Il terzo periodo vede il match diventare "ancora" più spigoloso: contatti duri nell'area di casa portano la partita sui binari di un vero scontro salvezza, nessuna delle due squadre molla di un centimetro: Biella prova con la zona a fermare il Tam Tam che, dopo un paio di azioni, trova la via del canestro con gli esterni Cibrario e Caputo e con i lunghi Dario e Leone, riuscendo così a mantenere il vantaggio conquistato in precedenza.

Il quarto periodo di una partita "intensa" si decide nei tre minuti finali. Guzzon, Cerri e Zimonjic per i padroni di casa, non ci stanno a perdere. Il Tam Tam gestice male gli ultimi possessi, Zimnojic sfrutta in pieno gli errori ospiti, realizzando canestri a ripetizione, tra rubate in difesa e azioni in rapido contropiede. Biella impatta con una tripla.

A meno di 1' dalla fine, con una buona lettura offensiva e con il punteggio in parità, Caputo attacca il ferro subendo fallo e realizzando oltre al canestro anche il tiro libero aggiuntivo: +3 ospite. Nel ribaltamento offensivo, i padroni di casa tornano in vantaggio. Tam Tam costruisce dalla rimessa l'ultimo tiro ma gli arbitri fischiano l'infrazione di passi all'esterno ospite. Biella conclude in attacco, fissando il punteggio sull'88-83.

«Tutti i ragazzi hanno messo intensità, dedizione e agonismo - commenta coach Cesano - in questa finale. Si, perchè per noi era da interpretare così, e così l'abbiamo vissuta. Onore ai padroni di casa che con una diversa situazione di classifica, avendo già ottenuto la salvezza, hanno giocato con grande intensità, con un livello di agonismo molto elevato. Abbiamo giocato fino alla fine per vincere, pagando però nel finale le scelte offensive, permettendo agli avversari di riavvicinarsi. Ora dobbiamo resettare tutto e fare l'ultimo sforzo, da vivere con la stessa carica agonistica di oggi, da portare a "casa" di College Novara il prossimo mercoledì, per potere raccogliere ciò che meritiamo».

ZETA ESSE TI BASKET BIELLA 88

TAM TAM ASD 83

Parziali (26-28; 18-21; 20-21; 24-12)

Zeta Esse Ti Basket Biella: Brusasca, Guzzon 25, Zimonjic 21, Pajrin , Maffeo, Gagliano 8, Bona 7, Curvà, Cerri 15, Vioglio 3, Ousman 9.

Tam Tam: Viele 5, Bechis, Mauri 12, Galliera 10, Caputo 7, Cibrario 15, Dario 10, Ducco, Paradisi, Terzi, Leone 16, Nebiolo 8.