Regata di canottaggio Valentini’s, domenica 2 giugno presso la Società Canottieri Caprera

La regata di canottaggio Valentini’s nasce per gioco presso la Società Canottieri Caprera . I soci master hanno deciso di costituire due squadre, composte da 16 vogatori più un timoniere per l’otto, attribuendo ad ognuna di esse anche un goliardico nome di battaglia. Questo ha consentito di sfidarsi su diverse imbarcazioni e con equipaggi misti, mettendosi alla prova nelle diverse specialità.

Successivamente, l’esperienza è stata allargata alla partecipazione degli altri circoli remieri torinesi, e così grazie all’entusiasmo e alla voglia di inventare una nuova formula di regata a Torino nasce la Valentini’s.

Il nome mette insieme diversi elementi, il primo legato al territorio è un omaggio al parco del Valentino e ai due battelli Valentina e Valentino che solcavano il fiume fino a qualche anno fa e che presto torneranno a farlo, anche se in versione elettrica. Inoltre, Valentino, in quanto simbolo degli innamorati rimanda all’amore per il canottaggio dei partecipanti e al fatto che la regata si corre su barche miste, composte da coppie di donne e uomini.

Da quest’anno alla regata Valentini’s parteciperanno canottieri da altre regioni d’Italia con l’augurio di accogliere presto canottieri master, di ogni età, ancora innamorati di questo sport, da tutto il mondo.

Torino ospita da anni due importanti regate la Silver Skiff, dedicata ai singolisti, e la D’Inverno sul Po, nata come regata dedicata agli otto, la barca ammiraglia, e poi allargatasi alla partecipazione di altre imbarcazioni. Queste sono entrambe regate su lunghe distanze che si svolgono in Autunno/inverno.

La regata Valentini’s si svolge in primavera di fronte ai Murazzi, su una distanza di soli 350 metri. Il pubblico avrà così l’opportunità di guardare l’intera gara dalla partenza al finale comodamente dai Murazzi del Po e intravedere le prue appaiate per il rush finale in ogni singola gara. Le categorie Allievi e Cadetti (10/13 anni) si affronteranno invece nelle specialità del singolo maschile, singolo femminile, doppio open e quattro open. Verrà premiata ogni singola batteria, con primo, secondo e terzo posto.

La regata si svolgerà domenica 2 giugno a partire dalle ore 10.00 alle ore 15.00 presso la Società Canottieri Caprera.