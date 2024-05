Quattro biancoblù Vicecampioni AeQuilibrium TdT Cup 2024

Ieri, domenica 26 maggio, si è tenuto a Chieri/Santena/Torino il 33^ Trofeo dei Territori M/F – AeQuilibrium Cup 2024 dove la Selezione Territoriale Cuneo-Asti maschile ha visto convocati ben quattro Fiöi Under 15 del Cuneo Volley . I biancoblù nel roster dei coach Mario Turco ed Enrico Garino : il Libero Jacopo Massa , l’opposto Federico Grandis e i centrali Fabio De Giorgis e Samuele Chiapella . Non poteva mancare il nostro Sergio Robresco quale storico Dirigente accompagnatore.

In semifinale la Selezione Cuneo-Asti ha affrontato la Selezione Ticino-Sesia-Tanaro, riportando la vittoria per 3-1 (25-22, 25-15, 19-25, 25-20) e accedendo così alla Finale contro la Selezione di Torino, vittoriosa per 3-0 sulla Valle d’Aosta. La medaglia di bronzo è stata conquistata dai valdostani vincenti 3-1 sul TST. I Cuneo-Asti si posizionano sul secondo gradino del podio, con Torino che si aggiudica il primo posto con un netto 3-0 (25-19, 25-16, 25-16).

Complimenti ai nostri giovani Fiöi che hanno saputo distinguersi positivamente e apportare il proprio contributo alla squadra; sicuramente porteranno con sé per il prossimo anno una buona esperienza. Congratulazioni alla Selezione femminile Cuneo-Asti che, sempre contro la Selezione torinese, ha avuto la meglio e si è aggiudicata il TdT 2024.

Atleti Selezione territoriale maschile Cuneo-Asti: Samuele Chiapella, Fabio De Giorgis, Federico Grandis, Jacopo Massa (Lab Travel Cuneo); Tommaso Mastrocola, Federico Passalacqua, Nicola Ritella (Pallavolo Alba); Simone Caristo (Rs Racconigi); Emanuele Stefanoni (Vbc Mondovì); Edoardo Fissolo, Andrea Lacorte, Andrea Marassi, Nicolò Mina, Nik Uka (Volley Savigliano).

Staff: Mario Turco, Enrico Garino, Sergio Robresco.