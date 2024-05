CNU Molise 2024: il CUS Torino trionfa nel medagliere con 50 medaglie!

Nuovamente un grande successo per la spedizione del team del CUS Torino alla 77esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari primaverili che quest’anno si sono svolti in Molise dal 18 al 26 maggio 2024 . Il team universitario torinese trionfa nel medagliere finale ed è Campione Nazionale Universitario 2024 con 50 medaglie in totale: 19 ORI, 12 ARGENTI e 19 BRONZI .

Queste le parole del Presidente cussino Riccardo D’Elicio: «Una nuova grande soddisfazione per lo sport universitario torinese. Trionfare e vincere due anni di seguito il medagliere nazionale non è cosa da poco, quest’anno con 18 medaglie in più sul totale. E’ stata quindi per tutti noi un’edizione che ci riempie di orgoglio e soddisfazioni sia dal punto di vista organizzativo, che dai risultati e dall’affiatamento del gruppo. Un ringraziamento quindi a tutte le atlete, gli atleti, i tecnici e i dirigenti che hanno preso parte a questa bellissima manifestazione, alle società e alle federazioni che hanno permesso loro di farlo. Come anticipato nella presentazione il CUS Torino ha avuto l’autorizzazione a procedere dalla Città, dalla Regione, dall’Università e dal Politecnico per la candidatura di Torino per i CNU nel 2027. L’obiettivo è far crescere sempre più il progetto Torino Città Universitaria e sono sempre più convinto che i CNU non siano solo un’esperienza sportiva ma soprattutto umana, fondamentale per la promozione dei nostri atenei e della città stessa a forte vocazione universitaria».

LE MEDAGLIE



ATLETICA

Corsa

ORO Staffetta 4x100m F CUS Torino con Gaya Bertello (Economia – Università degli Studi di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Francesca Paolin (Fisioterapia – Università degli Studi di Torino) e Aurora Barbero Vignola (Ingegneria Civile – Politecnico di Torino)

ARGENTO Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino) 400 hs F

ARGENTO Isabella Caposieno (SUISM – Università degli Studi di Torino) 5000m F

BRONZO Gaya Bertello (Economia – Università degli Studi di Torino) 100m F

BRONZO Vittoria Bollano (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) Marcia F

BRONZO Edoardo Siliquini (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) 400m M

BRONZO Davide Rapallo (Ingegneria Energetica – Politecnico di Torino) 3000 siepi M

BRONZO Staffetta 4x400m F CUS Torino con Ludovica Megna (Servizio Sociale – Università degli Studi di Torino), Angelica Abrigo (Architettura – Politecnico di Torino), Elisabetta Munari (Ingegneria dei Materiali – Politecnico di Torino) e Giulia Ingenito (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino)

Salti

ORO Francesco Pugno (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino) asta M

Lanci

ORO Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino) peso F

ORO Samuele Masiani (SUISM – Università degli Studi di Torino) disco M

ARGENTO Anna Bertin (Fisica – Università degli Studi di Torino) disco F

BRONZO Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino) disco F

BRONZO Francesca Schena (Scienze della Formazione Primaria – Università degli Studi di Torino) martello F

BRONZO Gioele Buzzanca (SUISM – Università degli Studi di Torino) peso M



JUDO

ORO Giulia Italia De Luca (SUISM – Università degli Studi di Torino) -52kg

ARGENTO Elisa Toniolo (Fisica – Università degli Studi di Torino) -63kg

BRONZO Simona Posillipo (Lingue e Letterature Moderne – Università degli Studi di Torino) -78kg

BRONZO Marco Posillipo (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino) cat. -73 kg



KARATE

Specialità Kumite

ORO Tommaso Lorenzetti (SUISM – Università degli Studi di Torino) -67 kg

ARGENTO Aurora Ricci (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) -61 kg

BRONZO Gabriele Odetto (Medicina e Chirurgia – Università di Torino) -94 kg



LOTTA

ORO Lisa Galvagni (Matematica – Università degli Studi di Torino) SL F -60kg

ORO Mohammadhossein Rezaei (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino) SL M -62kg

ORO Francesco Gorgone (SUISM – Università degli Studi di Torino) SL M -120kg

ORO Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino) GR M -80kg

ARGENTO Althea Secchi (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino) SL F -70 kg

ARGENTO Giuseppe Christian Caniglia (SUISM – Università degli Studi di Torino) GR -70 kg

ARGENTO Valerio Costantino (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino) GR -120 kg

BRONZO Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale, del Territorio e delle Infrastrutture – Politecnico di Torino) SL M -80kg

BRONZO Mohammadhossein Rezaei (Ingegneria Meccanica – Politecnico di Torino) GR M -62kg



SCHERMA

ORO Chiara De Piccoli (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino) spada



TAEKWONDO

ORO Carlotta Bonetto (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) -67 kg

BRONZO Edgar Leone Chavez Cisneros (Scienze e Tecnologie Agrarie – Università degli Studi di Torino) +80 kg



TENNIS

ORO nel doppio maschile: Gian Marco Ortenzi (Ingegneria Elettrica – Politecnico di Torino) – Davide Lorenzo Dino Aschieri (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale – Politecnico di Torino)

ORO Gian Marco Ortenzi (Ingegneria Elettrica – Politecnico di Torino) nel singolo maschile

ARGENTO nel doppio femminile: Federica Joe Gardella (Dottorato di Ricerca in Architettura, Storia e Progetto – Politecnico di Torino) - Beatrice Ottone (Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione – Università degli Studi di Torino)

BRONZO nel doppio femminile: Elena Gobetti (Scienze e Tecniche Psicologiche – Università degli Studi di Torino) – Sofia Marenna (Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili – Politecnico di Torino)



TENNISTAVOLO

Doppio misto

ORO Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino) – Lorenzo Cordua (SUISM – Università degli Studi di Torino)

ARGENTO Elisa Armanini (Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie – Università degli Studi di Torino) – Andrea Corazza (Ingegneria Chimica e Alimentare – Politecnico di Torino)

BRONZO Stella Frisone (Economia e Statistica per le Organizzazioni – Università degli Studi di Torino) – Federico Giardi (Chimica – Università degli Studi di Torino)

Doppio Femminile

ORO Stella Frisone (Economia e Statistica per le Organizzazioni – Università degli Studi di Torino) – Elisa Armanini (Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie – Università degli Studi di Torino)

Doppio Maschile

ORO Lorenzo Cordua (SUISM – Università degli Studi di Torino) – Mattia Foglia (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino)

ARGENTO Federico Giardi (Chimica – Università degli Studi di Torino) – Andrea Corazza (Ingegneria Chimica e Alimentare – Politecnico di Torino)

Singolo Maschile

ORO Andrea Corazza (Ingegneria Chimica e Alimentare – Politecnico di Torino)

BRONZO Lorenzo Cordua (SUISM – Università degli Studi di Torino)

BRONZO Federico Giardi (Chimica – Università degli Studi di Torino)

Singolo Femminile

ORO Stella Frisone (Economia e Statistica per le Organizzazioni – Università degli Studi di Torino)

ARGENTO Elisa Armanini (Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie – Università degli Studi di Torino)

BRONZO Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino)