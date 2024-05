Firmato l'accordo di collaborazione sportiva tra i settori giovanili di Derthona Basket e Virtus Siena

Virtus Siena e Derthona Basket insieme per il basket giovanile. La società rossoblu e quella bianconera hanno siglato un accordo di collaborazione per quanto riguarda il settore giovanile. Per il club toscano di tratta di un accordo importante con una delle realtà di primissimo livello nel panorama nazionale per quanto riguarda il basket giovanile, come dimostra la finalissima del campionato Under 19 Eccellenza raggiunta dalla società piemontese.

Si tratta di una collaborazione basata sulle giovanili, con la Virtus che ricoprirà un ruolo importante nello scouting di giovani talenti principalmente nel centro Italia. Il Derthona Basket diventa così l'interlocutrice principale della società di piazzetta Don Perucatti per l'uscita di ragazzi verso uno dei migliori settori giovanili del Paese in una società che sta investendo tanto sul proprio vivaio in termine di strutture e risorse umane e sta diventando uno dei punti di riferimenti in Italia per il basket giovanile oltre a raccogliere ottimi risultati a livello senior con l'ennesima partecipazione ai playoff del campionato di Serie A. L'accordo prevede anche un interscambio di professionalità tra le due società, con diversi appuntamenti durante l'anno nei quali staff e giocatori si incontreranno a Siena e Tortona.

DICHIARAZIONI

«Per noi è un vero onore poter annunciare questo accordo con uno dei settori giovanili di riferimento nel panorama nazionale - afferma il ds rossoblu Gabriele Voltolini - Si tratta di una società che sta investendo tanto sulle risorse umane, tecniche e sulle strutture, per cui siamo lieti di poter essere loro partner in questo percorso. Si tratta di un rapporto iniziato dalla situazione riguardante Andrea Bresciani, ragazzo nato e cresciuto nel nostro settore giovanile andato proprio a Tortona per continuare il proprio percorso ai massimi livelli della pallacanestro giovanile italiana. Da lì abbiamo deciso di sottoscrivere questo accordo di collaborazione che siamo molto felici di annunciare. Un ringraziamento va a tutte le parti coinvolte e in particolare al Direttore Ablatico che si è dimostrato da subito molto disponibile e collaborativo in tutti gli aspetti e speriamo che per noi sia un ulteriore passo avanti sia per quanto riguarda il reclutamento di giovani talenti della nostra zona ma anche per dare a tutti i ragazzi meritevoli una rampa di lancio verso una società che in questo momento rappresenta una delle migliori realtà italiane sia a livello senior che giovanile».

A fargli eco per il sodalizio bianconero lo stesso Andrea Ablatico: «Sono ovviamente molto felice di poter intensificare i rapporti con la Virtus Siena. Gli splendidi rapporti con Voltolini sono stati la chiave di volta di questa collaborazione. In concomitanza con un torneo U13 organizzato proprio dalla Virtus, al quale parteciperemo con la squadra allenata da Andrea Fanaletti, nel prossimo weekend saremo fisicamente in Toscana per ufficializzare il connubio, di cui abbiamo già avuto buona evidenza dalla passata stagione con il passaggio di Andrea Bresciani nel nostro settore giovanile. Sono sicuro che questa collaborazione sarà foriera di grosse soddisfazioni, posto che avvicinarsi alla Toscana, terra di basket, era da tempo un nostro obiettivo».